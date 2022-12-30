Україна створить міжнародний реєстр збитків від війни, — Шмигаль

Спільно із Світовим банком та Європейською комісією український уряд працюють над ствоенням кількох реєстрів збитків від російського вторгнення. Про це прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля заявив під час засідання Кабміну 30 грудня.

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Уряд з міжнародними партнерами вже провів першу верифіковану оцінку коштів, необхідних на відновлення. Станом на червень сума становила $350 млрд, а до кінця 2022 року вона зросла до $700 млрд.

Кабмін, зокрема, запустив декілька реєстрів для збору даних про завдані Росією збитки. Також рзпочато процес створення міжнародного реєстру збитків.

"Ми визначили концепцію механізму компенсацій Україні збитків, завданих російською агресією, яка базуватиметься на багатосторонній міжнародній угоді. Ми змусимо Росію заплатити. Ми зробимо все, щоб конфіскувати заморожені на Заході сотні мільярдів доларів і направити їх на відновлення нашої держави", — резюмував очільник уряду.

Нагадаємо, загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктурі України, в тому числі житловій та нежитловій нерухомості, за вартістю заміщення станом на листопад 2022 року складає $135,9 млрд.

При цьому Міністерство аграрної політики та продовольства оцінює прямі на непрямі збитки у сільському господарстві України через війну на рівні $40 млрд.