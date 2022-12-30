Украина создаст международный реестр ущерба от войны, — Шмигаль

Вместе с Всемирным банком и Европейской комиссией украинское правительство работает над созданием нескольких реестров убытков от российского вторжения. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания Кабмина 30 декабря.

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Правительство с международными партнерами уже провело первую верифицированную оценку средств, необходимых для восстановления. По состоянию на июнь сумма составила $ 350 млрд, а к концу 2022 года она выросла до $ 700 млрд.

Кабмин, в частности, запустил несколько реестров для сбора данных о нанесенном Россией ущербе. Также начат процесс создания международного реестра убытков.

"Мы определили концепцию механизма компенсаций Украине ущерба, нанесенного российской агрессией, которая будет базироваться на многостороннем международном соглашении. Мы заставим Россию заплатить. Мы сделаем все, чтобы конфисковать замороженные на Западе сотни миллиардов долларов и направить их на восстановление нашего государства", — резюмировал глава правительства. .

Напомним, общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуре Украины, в том числе жилой и нежилой недвижимости, по стоимости замещения по состоянию на ноябрь 2022 года составляет $135,9 млрд.

При этом Министерство аграрной политики и продовольствия оценивает прямые непрямые убытки в сельском хозяйстве Украины в результате войны на уровне $40 млрд.