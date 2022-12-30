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Минагрополитики оценило ущерб, нанесенный в ходе войны сельскому хозяйству Украины
Министерство аграрной политики и продовольствия оценивает прямые непрямые убытки в сельском хозяйстве Украины из-за войны на уровне $40 млрд. Об этом 30 декабря сообщил заместитель главы Минагрополитики Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.
По его словам, инициативы, реализованные на правительственном и международном уровнях, частично поддержали АПК Украины.
"В рамках программы льготных кредитов аграриям было выдано около 90 млрд грн кредитного финансирования. Доступность этих финансов существенно поддержала и помогла сельхозпроизводителям", - сказал первый замминистра.
Кроме того, уже выделено 200 млн. грн. на восстановление системы орошения на контролируемой территории, что позволит увеличить урожайность.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Высоцкий проинформировал, что благодаря сотрудничеству с FAO аграрии получили 30 тыс. рукавов для временного хранения зерна.
"Речь идет о дополнительном хранении более 5 млн тонн агропродукции, а также необходимом техническом оборудовании для наполнения этих рукавов и их разгрузке. Для успешной посевной кампании малым производителям были выделены также семена кукурузы и овощных культур", — уточнил замминистра.
Ранее стало известно, что каждое четвертое сельское домохозяйство Украины сократило или остановило сельскохозяйственное производство из-за войны.