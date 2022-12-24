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Урожай зерновых в Украине в 2022 году снизится на 40% из-за вторжения РФ, — УЗА
По итогам 2022 года аграрии в Украине соберут на 40% меньше зерна, чем в прошлом. Ожидается, что урожай составит 65-66 млн тонн.
Об этом агентству AFP сообщил исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко, передает Kyiv Post.
"В этом году мы ожидаем урожай зерновых на конец года 65-66 млн тонн, после рекордного урожая 106 млн тонн в прошлом году. Главная причина - война", - Иващенко.
В то же время в Минагрополитики уверяют, что в условиях войны в этом году будет собрано около 67 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных, что является одним из ТОП-5 лучших показателей за 30 лет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По состоянию на 22.12.22 валовой сбор всех зерновых и масличных в Украине составил 63,6 млн т. В частности, поздних культур собрано почти 34 млн т, за неделю добавилось 1,75 млн т кукурузы.
Длительная блокировка портов прервала процесс экспорта зерна, что негативно повлияло на доходы фермеров, акцентировал Иващенко.
"Это, и, конечно, война привела к тому, что у фермеров не хватило денег, чтобы купить удобрения, их урожай снизился", – объяснил он.
Отметим, что соглашение, достигнутое при посредничестве ООН и Турции в июле, открыло Украине путь к возобновлению экспорта зерна из черноморских портов.
Кроме того, боевые действия в стране привели к тому, что если обычно аграрии засевали зерновыми 25 млн га, то в 2022 году уборочную кампанию провели на площади 18-19 млн га.
Кроме того, известно, что по состоянию на середину декабря около 34% урожая кукурузы в Украине все еще остается на полях. Аграрии не могут обмолотить культуру из-за неблагоприятных погодных условий, а также в связи с перебоями электроснабжения.
Что касается следующего года, то, по прогнозу аграриев, в 2023 году украинские сельхозпроизводители засеют зерновыми культурами площадь, что на 45% будет уступать показателю довоенного 2021 года.
Источник фото: ua.depositphotos.com