В декабре Украина на 800 тыс тонн увеличила экспорт агропродукции

За первые 18 дней декабря Украина отгрузила на внешние рынки 3,6 млн тонн агропродукции и ее переработки, что на 800 тыс тонн больше чем за первую половину ноября. Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

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В рейтинге экспорта АПК лидером остается кукуруза с показателем в 1,6 млн тонн, что почти в два раза больше, чем за 15 дней ноября. А вот экспорт пшеницы по сравнению с первыми двумя неделями ноября фактически не изменился и составляет 815 тысяч тонн.

Закрывает тройку лидеров подсолнечное масло, которого за 18 дней декабря отгрузили 303 тыс тонн, что на 4 тыс тонн меньше, чем было в середине ноября.

Объем экспорта соевых бобов увеличивается третий месяц подряд. За первую половину декабря отгрузили 238 тыс тонн масличной, за 15 ноября — 199 тыс. тонн. В середине октября показатель составил 118 тыс тонн. Объемы отправок семян подсолнечника выросли на 44 тыс тонн — до 230 тыс тонн. Поставки рапса за 18 дней декабря составили 194 тыс тонн против 183 тыс тонн за 15 дней ноября.

За первую половину декабря на внешние рынки отгрузили 146 ты. тонн шротов, что на 27 тыс тонн уступает показателю первой половины ноября.

Также уменьшился объем отправок ячменя в декабре на 68,1 тыс тонн, объемы отгрузок составляют 97,9 тыс тонн. Поставки соевого масла за 18 дней декабря составили 9,9 тыс тонн.

Всего за 9,5 месяцев после начала полномасштабной войны из Украины отгружено 35,8 млн тонн, из них — 13,9 млн тонн кукурузы и 7,8 млн тонн пшеницы.

Структура экспорта агропродукции из Украины в процентах выглядит так: 43,30% занимает кукуруза, 22,71% – пшеница, 8,44% – подсолнечное масло, соевые бобы – 6,63%, 6,48% – рапса, 6,41 % – семена подсолнечника, 4,07% – шроты, ячмень – 2,73%, соевое масло – 0,28%.

Известно, что порты морские и речные порты перевалили 2,5 млн. тонн агропродукции, железной дорогой экспортировали 706,6 тыс. тонн, автомобилем – 357,9 тыс. тонн, паромом – 25 тыс тонн.

Напомним, что в ноябре в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" для экспорта украинского зерна из черноморских портов еще на 120 дней.

Отметим, соглашение, достигнутое при посредничестве ООН и Турции в июле, открыло Украине путь к возобновлению экспорта зерна из черноморских портов, закрытых после вторжения России.

Источник фото: ua.depositphotos.com