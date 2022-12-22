У грудні Україна на 800 тис тонн збільшила експорт агропродукції

За перші 18 днів грудня Україна відвантажила на зовнішні ринки 3,6 млн тонн агропродукції та її переробки, що на 800 тис тонн більше ніж за першу половину листопада. Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

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В рейтингу експорту АПК лідером залишається кукурудза з показником в 1,6 млн тонн, що майже у два рази більше, ніж за 15 днів листопада. Водночас експорт пшениці порівняно із першими двома тижнями листопада фактично не змінився й становить 815 тис тонн.

Закриває трійку лідерів соняшникова олія, якої за 18 днів грудня відвантажили 303 тис тонн, що на 4 тис тонн менше, а ніж було в середині листопада.

Обсяг експорту соєвих бобів збільшується третій місяць поспіль. За першу половину грудня відвантажили 238 тис тонн олійної, за 15 листопада — 199 тис тонн. У середині жовтня показник склав 118 тис тонн. Обсяги відправок насіння соняшнику зросли на 44 тис тонн — до 230 тис тонн. Поставки ріпаку за 18 днів грудня склали 194 тис тонн проти 183 тис тонн за 15 днів листопада.

За першу половину грудня на зовнішні ринки відвантажили 146 тис тонн шротів, що на 27 тис тонн поступається показнику першої половини листопада.

Також зменшився об’єм відправлень ячменю у грудні на 68,1 тис тонн, обсяги відвантажень складають 97,9 тис тонн. Поставки соєвої олії за 18 днів грудня склали 9,9 тис тонн.

Загалом за 9,5 місяців від початку повномасштабної війни з України відвантажено 35,8 млн тонн, із них — 13,9 млн тонн кукурудзи та 7,8 млн тонн пшениці.

Структура експорту агропродукції з України у відсотках виглядає так: 43,30% займає кукурудза, 22,71% – пшениця, 8,44% – соняшникової олії, соєві боби – 6,63%, 6,48% – ріпаку, 6,41% – насіння соняшнику, 4,07% – шроти, ячмінь – 2,73%, соєва олія – 0,28%.

Відомо, що порти морські та річкові порти перевалили 2,5 млн тонн агропродукції, залізницею експортували 706,6 тис тонн, автомобілем – 357,9 тис тонн, поромом – 25 тис тонн.

Нагадаємо, що у листпоаді у Стамбулі домовилися про продовження роботи "зернового коридору" для експорту українського зерна з чорноморських портів ще на 120 днів.

Зазначимо, угода, досягнута за посередництва ООН і Туреччини в липні, відкрила Україні шлях до відновлення експорту зерна з чорноморських портів, які були закриті після вторгнення Росії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com