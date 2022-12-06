В Украине может возникнуть дефицит ржи в 2023 году - прогноз хлебопеков

В 2023 году в Украине может возрасти цена на рожь, если возникнет дефицит зерновой, как прогнозируют производители хлеба. Об этом сообщил первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, передает Agroportal.

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При этом он отметил, что окончательный прогноз можно будет сделать, когда станут известны объемы полученного урожая ржи, качество зерна и данные по переходным остаткам.

Дученко также рассказал, что по качеству пшеницы южные области Украины имеют хорошие показатели. Основные проблемы по культуре замечены в центральных, северных, западных регионах страны.

"Сегодня предложений качественной пшеницы не так много для внутреннего рынка, поскольку ее экспортируют. Есть опасения, что в следующем году качество пшеницы может быть снижено. Если бы мукомолы могли получить кредиты, они закупили бы необходимое количество зерна до следующего урожая в период, когда на рынке благоприятное ситуация для закупки качественной пшеницы", - добавил вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей.

Кроме того, если сохранятся постоянные отключения электричества и хлебозаводы будут работать на дизельных генераторах, цену на хлебобулочные изделия придется повысить. В таком случае в ассортименте останутся всего три позиции: белый хлеб, серый и батон. Это первоочередная продукция, необходимая населению.

В общей сложности, около 20% предприятий хлебопекарной отрасли разрушены или не вернулись к производству с начала войны. Но в Украине есть сеть мощных хлебозаводов, рассчитанных на производство со значительным резервом мощностей, которые могут накормить 50 млн человек.

Источник фото: ua.depositphotos.com