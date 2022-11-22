Агроблаготворители. Как лидеры АПК помогают армии и пострадавшим от войны украинцам

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До начала полномасштабного вторжения РФ агросектор являлся одним из самых весомых наполнителей бюджета и генераторов валютной выручки в стране.

Боевые действия, утраченные и уничтоженные активы, восторженные угодья взорвали производство и разорвали логистические цепочки. Впрочем, не уничтожили стремление аграриев работать на благо страны.

С 24 февраля крупнейшие компании стали мощными донорами для ВСУ и обычных граждан, наиболее пострадавших от военной агрессии РФ. Представляем анализ финансовых отчетов публичных компаний, их расходы на вооруженные силы Украины и социальные взносы в поддержку людей за 9 месяцев 2022 года.

Kernel Андрея Веревского

Значительно нарастила социальный портфель, став лидером по суммам благотворительных расходов. В общей сложности направлено $26 млн. Из них почти $22 млн потратили на ВСУ и гуманитарную помощь, а $4,5 млн — на развитие местных общин и инвестиционные проекты. Для сравнения, в 2020 и 2021 годах на благотворительность Kernel направил $7,7 и $3,9 млн.

В прошлом финансовом году доходы компании упали на 5%. При этом расходы на благотворительность составляют 12% от EBITDA.

До 24 февраля компания в большинстве своем поддерживала регионы и развитие социальных общин, но с начала большой войны сосредоточилась на ВСУ и обычных людях.

Kernel уже закупил тысячи бронежилеты, шлемы, комплекты формы для защитников. Еще одна статья расходов – связь, тепловизоры, коптеры. Число автомобилей и грузовиков для армии перевалило за 570 единиц. Более 160 млн. грн. потратили на гуманитарную помощь — масло, консервы, зерно и другие продукты питания. Компания также закупает и оплачивает доставку медикаментов в Украину.

Отдельное направление – поддержка сотрудников. В том числе и тех, кто пошел в армию, и их семьи. Kernel оказывает финансовую помощь и оснащает подразделения своих работников. Благодаря материальной поддержке и жилищным программам для перемещенных сотрудников за время войны в семьях команды Kernel родились 162 ребенка.

МХП Юрия Косюка

Крупнейший в Украине производитель курятины отчитывался о $18 млн, направленных на благотворительность, в дополнение к $27 млн - списанные запасы продукции. Общая сумма составила $45 млн.

В 2020 и 2021 году эти статьи были профинансированы на $6 млн. и $7,9 млн. соответственно.

Как и многие другие игроки, МХП закончил три квартала 2022 года с убытком $269 млн. При этом сосредоточился на помощи гражданским и поддержке общин. Среди получателей помощи также переселенцы, мамы и дети, медицинские учреждения. Сharity-направлением занимается Благотворительный фонд «МХП – Общество». Недавно он получил самый высокий балл в Национальном рейтинге «Компас благотворительности Украины». Среди последних его проектов — обеспечение детским питанием малышей-сирот или тех, чьи семьи оказались в беде из-за войны.

В общей сложности 700 тонн гуманитарной помощи направили на нужды 300 тыс. внутренних переселенцев и защитников. Поддержка микробизнесов и общественных инициатив профинансирована более чем на 13 млн грн.

Astarta Виктора Иванчика

Более скромные, но немалые средства на благотворительность потратила Astarta – важный производитель сахара, зерновых, сои и молока. В общей сложности $3 млн или втрое больше, чем в 2021 году. По итогам 2020 года эта сумма составила $1,7 млн.

В крупный гуманитарный проект Common Help UA переросла коллаборация Astarta с благотворительным фондом Поверь в себя. В настоящее время поддержка измеряется почти 24 тоннами резинопомощи и 411 млн грн благотворительных взносов. Помощь получили более 700 тыс. вынужденных переселенцев и 368 социальных и медицинских учреждений.

По словам Иванчика, расходы на ВСУ и другие подразделения, защищающие Украину, составили около 100 млн грн кроме 725 млн грн налогов, которые Astarta уплатила в госбюджет по итогам 7 месяцев 2022 года. Наибольшее внимание холдинг уделяет обеспечению мобилизованных сотрудников и их подразделений закупает форму, средства защиты, связи, продовольствие и т.д.

ИМК Александра Петрова

Основанный Петровым и возглавляемый Алексом Лисситсей ИМК потратил на благотворительность $600 тыс.

Сокращение социальных расходов можно объяснить растущим ущербом ИМК из-за войны войны. За 3 квартала выручка холдинга составила $62 млн, что на 45% меньше, чем в прошлом году.

Тем не менее, здесь тоже помогают войску и пострадавшим от войны украинцам. Благотворительный фонд "ИМК помогает" передает обогреватели школам, медицинским и социальным учреждениям в общинах присутствия, собирает теплые вещи для защитников. В конце весны компания перечислила 15 млн грн на спецсчет Нацбанка и счет фонда «Вернись живым».