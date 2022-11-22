Агроблагодійники. Як лідери АПК допомагають армії та постраждалим від війни українцям

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

До початку повномасштабного вторгнення РФ агросектор був одним з найвагоміших наповнювачів бюджету і генераторів валютної виручки в країні.

Бойові дії, втрачені і знищені активі, захоплені угіддя підірвали виробництво і розірвали логістичні ланцюжки. Втім не знищили прагнення аграріїв працювати на благо країни.

З 24 лютого найбільші компанії стали потужними донорами для ЗСУ і звичайних громадян, найбільше постраждалих від військової агресії РФ. Представляємо аналіз фінансових звітів публічних компаній, їхні видатки на Збройні сили України і соціальні внески на підтримку людей за 9 місяців 2022 року.

Kernel Андрія Веревського

Значно наростила «соціальний портфель», ставши лідером за сумами благодійних видатків. Загалом спрямовано $26 млн. З них майже $22 млн витратили на ЗСУ і гуманітарну допомогу, а $4,5 млн — на розвиток місцевих громад та інвестиційні проекти. Для порівняння, в 2020 і 2021 роках на благодійність Kernel спрямував $7,7 і $3,9 млн.

У минулому фінансовому році доходи компанії впали на 5%. При цьому витрати на благодійність складають 12% від EBITDA.

До 24 лютого компанія здебільшого підтримувала регіони і розвиток соціальних громад, але від початку великої війни зосередилася на ЗСУ і звичайних людях.

Kernel вже закупив тисячі бронежилетів, шоломів, комплектів форми для захисників. Ще одна стаття видатків — зв’язок, тепловізори, коптери. Кількість автомобілів і вантажівок для армії перевалила за 570 одиниць. Понад 160 млн грн витратили на гуманітарну допомогу — олію, консерви, зерно та інші продукти харчування. Компанія також закуповує і оплачує доставку медикаментів в Україну.

Окремий напрямок — підтримка співробітників. Зокрема й тих, хто пішли до війська, і їхніх родин. Kernel надає фінансову допомогу і оснащує підрозділи своїх працівників. Завдяки матеріальній підтримці та житловим програмам для переміщених співробітників за час війни у родинах команди Kernel народилися 162 дитини.

МХП Юрія Косюка

Найбільший в Україні виробник курятини звітував про $18 млн, спрямованих на благодійність, на додаток $27 млн - списані запаси продукції. Загальна сума склала $45 млн.

У 2020 і 2021 році ці статті були профінансовані на $6 млн і $7,9 млн відповідно.

Як і багато інших гравців, МХП закінчив три квартали 2022 року зі збитком $269 млн. При цьому зосередився на допомозі цивільним і підтримці громад. Серед адресатів допомоги також переселенці, матері і діти, медичні заклади. Сharity-напрямком опікується Благодійний фонд «МХП – Громаді». Нещодавно він здобув найвищий бал у Національному рейтингу «Компас благодійності України». Серед останніх його проєктів — забезпечення дитячим харчуванням малюків-сиріт або тих, чиї сім’ї опинилися в скруті через війну.

Загалом 700 тонн гуманітарної допомоги спрямували на потреби 300 тис. внутрішніх переселенців і захисників. Підтримка мікробізнесів і громадських ініціатив профінансована на понад 13 млн грн.

Astarta Віктора Іванчика

Скромніші, але немалі кошти на благодійність витратила Astarta — важливий виробник цукру, зернових, сої і молока. Загалом $3 млн або втричі більше, ніж у 2021 році. За підсумками 2020 ця сума становила $1,7 млн.

У великий гуманітарний проєкт Common Help UA переросла колаборація Astarta з благодійним фондом Повір у себе. Наразі підтримка вимірюється майже 24 тоннами гумдопомоги і 411 млн грн благодійних внесків. Допомогу отримали більше 700 тис. вимушених переселенців і 368 соціальних і медичних закладів.

За словами самого Іванчика, витрати на ЗСУ та інші підрозділи, що боронять Україну, склали близько 100 млн грн окрім 725 млн грн податків, які Astarta сплатила до держбюджету за підсумками 7 місяців 2022 року. Найбільшу увагу холдинг приділяє забезпеченню мобілізованих співробітників і їхніх підрозділів — закуповує форму, засоби захисту, зв’язку, продовольство, тощо.

ІМК Олександра Петрова

Заснований Петровим і очолюваний Алексом Ліссітсей ІМК витратив на благодійність $600 тис.

Скорочення соціальних витрат можна пояснити зростаючими збитками ІМК через війну. За 3 квартали виручка холдингу склала $62 млн, що на 45% менше, ніж минулого року.

Тим не менш тут теж допомагають війську і постраждалим від війни українцям. Благодійний фонд «ІМК допомагає» передає обігрівачі школам, медичним і соціальним закладам в громадах присутності, збирає теплі речі для захисників. Наприкінці весни компанія перерахувала 15 млн грн на спецрахунок Нацбанку і рахунок фонду «Повернись живим».