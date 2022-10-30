Из-за отключения электричества хлебопекарни поднимут цены и сократят ассортимент до трех изделий

Если постоянные отключения электричества продолжаться и хлебозаводы будут работать на дизельных генераторах, цену на хлебобулочные изделия придется повысить. В таком случае в ассортименте останутся всего три позиции: белый хлеб, серый и батон. Это первоочередная продукция, необходимая населению.

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Об этом рассказал генеральный директор ЧАО "Казатинхлеб" в Винницкой области Сергей Годенко в комментарии AgroPortal.ua.

"Запущенный процесс выпекания хлеба ни в коем случае нельзя остановить или прервать. Если реагировать на воздушные тревоги, то нам пришлось бы остановить все производство", — отмечает Годенко.

Он добавляет, что в настоящее время не наблюдается систематического отключения электричества в их регионе. Но предприятие заранее подготовилось: имеют генератор, с помощью которого можно обеспечить бесперебойную работу в течение 12 часов.

"Мы еще не считали затраты на обеспечение работы генератора и как это повлияет на себестоимость продукции. Все зависит от мощности. Нам хватает 50 кВт, это 20 л/час дизельного топлива", - рассказывает Годенко.

По его словам, час работы на генераторе обойдется в 1 тыс. грн, что дороже часа работы на электричестве на 600 грн.

"Но если перебои электричества будут временным явлением, то справимся с этими трудностями", - отмечает Годенко.

Он отмечает, что пока поднимать цены на хлеб не могут, поскольку нужно учитывать покупательную способность потребителей, которые более дорогую продукцию не в состоянии покупать.

По словам Годенко, сегодня ЧАО "Казатинхлеб" производит более ста позиций хлебобулочных изделий. С началом полномасштабной войны ассортимент не сокращали, напротив, немного расширили.

Отметим, Всеукраинская ассоциация пекарей собрала информацию о потребности в обеспечении генераторами своих предприятий для обеспечения бесперебойной работы.

Напомним, как заявили в Союзе молочных предприятий Украины, из-за проблем с электричеством в Украине могут остановиться молокоперерабатывающие предприятия.

Из-за специфики производства молокозаводы оказались в тяжелом положении и нуждаются в поддержке бесперебойного энергоснабжения, поскольку молокопереработка является системным и непрерывным процессом производства.