В Украине утилизируется каждая двенадцатая буханка хлеба

Возврат торговыми сетями хлебных изделий производителям достигает 8%. Каждая двенадцатая буханка хлеба возвращается нереализованной и подлежит утилизации.

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Об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко, пишет Аgroportal.ua.

"Как правило, этот хлеб сбывается для кормления животным, но продается за копейки, речь не идет даже о себестоимости производства. Если сегодня цена хлебобулочных изделий уже достигает 30 грн, то трехсуточный хлеб продают за 5-6 грн", - отмечает Тараненко.

По его словам, сообщество хлебопекаров не понимает, почему, отдав торговым сетям качественную продукцию, те в результате, не продав товар, переводят на производителей свои коммерческие риски.

Кроме того, супермаркеты сознательно заказывают избыточное количество хлеба ради красиво оформленных полок, зная, что будет возврат.

"Более того, мы обратились в сеть, откуда имеем наибольший процент возврата, с предложением уменьшить заказ, чтобы соответственно уменьшить возврат. Они отказались, сказав, что согласно договору мы должны поставлять определенный объем, поскольку они заинтересованы, чтобы полки были наполнены до закрытия магазинов", – рассказал Тараненко.

По его мнению, именно поэтому сейчас существует острая потребность в урегулировании отношений между производителями всех групп пищевых продуктов и торговыми сетями на законодательном уровне.

Отметим, что Министерство экономики Украины предлагает установить сроки расчетов по поставленному магазинам товару в 24 или 30 дней. Речь идет, в частности, о расчетах за товары, имеющие существенную социальную значимость.

Ранее производители пищевой продукции потребовали установить предельные сроки отсрочки платежей. Производители пищевой продукции и экономисты заявляли, что сложилась практика чрезмерных сроков отсрочки платежей за поставленную продукцию, которая может достигать 120 дней.