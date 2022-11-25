Будущий урожай под вопросом: аграрии засеяли на 40% меньше озимых, чем до войны

В этом году Украина засеяла гораздо меньше площади под озимыми культурами по сравнению с предыдущим годом. И произошло это не только за счет временно оккупированных территорий, но и на подконтрольной Украине территории.

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Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

По предварительным оценкам, посев озимых культур завершен на 5,4 млн га, из которых 4,4 млн га засеяли зерновыми культурами (пшеница, ячмень, рожь) и 1 млн га – рапсом. Это на 40% меньше посевных площадей 2021 до начала войны на всей территории Украины и на 24% меньше по сравнению с посевными площадями на ныне подконтрольной Украине территории.

"Сокращение произошло неравномерно по территории Украины. На темпы сокращения влияет приближенность линии фронта, удаленность территорий к логистическим центрам экспортных отгрузок (морские порты юга Украины, западные границы Украины). В областях, которые находятся близко к линии фронта, сокращение посевных площадей больше", – подчеркивают аналитики УКАБ.

По их мнению, столь значительное сокращение посевных площадей озимых культур год к году произошло по ряду причин, среди которых основными являются:

Временная оккупация части территории Украины;

Низкая финансовая способность украинских аграриев из-за низкой цены на большинство видов продукции растениеводства на территории Украины;

Отсутствие уверенности в дальнейшей работе "зернового коридора" и возможности осуществлять постоянные экспортные отгрузки.

"Стоит отметить, что сокращения посевных площадей под озимыми зерновыми культурами происходят более быстрыми темпами по сравнению с рапсом. Более высокая цена на рапс позволяет компенсировать все повышенные логистические затраты и эта культура становится интереснее аграриям этого года. Да и следующая весенняя посевная компания скорее всего будет характеризоваться увеличением доли посевных площадей под масличными культурами", - отмечают в УКАБ.

Отметим, в этом году украинские аграрии уже собрали около 40 млн тонн зерна.

Напомним, в Минагрополитики уверяют, что в этом году будет собрано около 67 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных, что является одним из ТОП-5 лучших показателей за 30 лет.