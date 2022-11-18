Оказалась наиболее стойким активом. Как развивается рынок земли в Украине во время войны

В течение девяти месяцев с начала полномасштабной российско-украинской войны рынок земли сельскохозяйственного назначения, открывшийся в Украине еще посреди лета прошлого года, демонстрирует положительную динамику. И это – несмотря на постоянные вражеские бомбардировки, обстрелы и уничтожение аграрного бизнеса вместе с техникой. Интерес к фермерству только растет.

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Количество сделок растет, цены также

За последние девять месяцев в Украине на покупку земли было заключено 31 тысячу сделок на общую площадь более 56 тыс. гектаров. При этом лидерами среди регионов по количеству и площади угодий стали следующие:

Хмельницкая обл. (6,2 тыс. га);

Винницкая обл. (6,1 тыс. га);

Полтавская обл. (5,9 тыс. га);

Кировоградская обл. (5,8 тыс. га);

Днепропетровская обл. (5,2 тыс. га).

Как недавно сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, только за две последние недели в Украине было подписано почти 3 тыс. новых соглашений (или почти 10% от их количества), заключенных уже во время полномасштабной войны.

В целом же с начала запуска рынка земли, по его словам, были совершены сделки по более чем 300 тыс. га. А средняя по стране цена за гектар составляет около 37,9 тыс. грн. Он убежден, что есть все основания ожидать, что после окончания войны рынок станет еще более активным и динамичным.

Что же касается цен, то среди регионов лидерами оказались следующие:

Ивано-Франковская обл. (91,7 тыс. грн.);

Киевская обл. (77,9 тыс. грн.);

Львовская обл. (70,4 тыс. грн.).

Что касается отдельно, например, сентября, то по данным Минагрополитики, средняя цена за 1 га сельскохозяйственной земли в Украине составила 38,2 тыс. грн. При этом самая высокая средняя цена за гектар была зафиксирована в Киевской области - 445 тыс. грн.

Добавим, что рынок с / х земли в Украине "открывался" дважды. Сначала – по-настоящему в июле того года, когда был снят мораторий на продажу угодий. Второй раз – в июне уже в этом году, когда после четырехмесячного перерыва возобновил работу Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество.

Земля оказалась самым стойким активом

В комментарии delo . ua глава Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев высказал мнение, что с начала войны объем продаж был достаточно малым, чтобы четко говорить о каких-то тенденциях, но, вопреки ему, многие эксперты утверждают обратное.

Многие убеждены, что главная причина положительной динамики на рынке заключается в том, что она оказалась в условиях войны самым устойчивым активом, потому что цены на нее только росли. Об этом, в частности, рассказал и основатель инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа в интервью Forbes.

Впрочем, он вполне резонно обращает внимание, что если в гривне стоимость угодий росла, то в долларах – учитывая стремительную девальвацию национальной валюты – упала (ориентировочно – на 5%). Средняя доходность такой инвестиции сохранилась на уровне 6% годовых.

По его словам, "сейчас продажа земли вернулась на довоенный уровень". Одной из причин является надежность, так как такое имущество нельзя уничтожить даже во время войны. Исключением является оккупация территории. Кроме того, это валютный актив, "который при падении экономики на 30% снизился в стоимости всего на 5%".

Количество желающих продавать угодья увеличивается

Вторая причина положительной динамики, напрямую связанная с первой, это увеличение предложения. Как утверждает руководитель проекта КупиПай Владимир Радько, именно неторопливость продавцов была основным фактором, ограничивающим объем торгов 2021 года. В этом же году все больше людей решается на продажу.

"Да, если в прошлом году мало кто готов был рассматривать продажу своих паев по цене, эквивалентной $1,4-1,5 тыс. за гектар, то в этом году желающих гораздо больше", – рассказывает он и приводит пример, подтверждающий слова Мазепы по поводу Земли как устойчивого актива.

О том, что украинская земля остается ценной при любых условиях, свидетельствуют несколько случаев с угодьями в Херсонской области, с которыми имели дело в КупиПай: если угодья находятся под оккупацией, инвесторы все равно ожидают освобождения территорий, даже когда уже сделали предоплаты.

"Эти участки (на Херсонщине – ред.) инвесторы забронировали на активную фазу войны, а также совершили некоторые предоплаты. Вопреки тому, что эти земли не возделываются, по понятным причинам будущие покупатели попросили оставить броню за ними и даже не требовали возврата подписок", – говорит Радько.

Но, как утверждает в комментарии нам нардеп Алексей Мушак, который был одним из продвигавших в парламенте земельную реформу, к сожалению, на самом деле динамика хоть и положительная, но – из-за войны – отнюдь не догоняет того, что ожидалось с внедрением реформы.

"Людям сейчас нужны средства. Поэтому они продают актив, который остается достаточно понятным и ликвидным. Тем более, где территория не подвергается бомбардировкам и обрабатывается. Но если бы войны не было, угодья стоили бы в разы 1,5-2 больше", – говорит нардеп.

Если ориентироваться на опубликованные Гетманцевым данные, стоимость угодий, если бы не вооруженное нападение РФ, достигло бы ориентировочно 70 тыс. грн за гектар. И перечень лидеров-регионов по количеству проданных паев, если бы не бомбардировки, выглядел бы скорее всего совсем иначе.