Майбутній врожай під питанням: аграрії засіяли на 40% менше озимих, ніж до війни

Цьогоріч Україна засіяла значно менше площі під озимими культурами в порівнянні з попереднім роком. І відбулося це не лише за рахунок тимчасово окупованих територій, а й на підконтрольній Україні території також.

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Про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

За попередніми оцінками, посів озимих культур відбувся на 5,4 млн га, з яких 4,4 млн га засіяли зерновими культурами (пшениця, ячмінь, жито) та 1 млн га – ріпаком. Це на 40% менше посівних площ 2021 року до початку війни на всій території України та на 24% менше в порівнянні з посівними площами на нині підконтрольній Україні території.

"Скорочення відбулося нерівномірно по території України. На темпи скорочення впливає наближеність лінії фронту, віддаленість територій до логістичних центрів експортних відвантажень (морські порти півдня України, західні кордони України). В областях, які знаходяться близько до лінії фронту, скорочення посівних площ найбільше", - підкреслюють аналітики УКАБ.

На їхню думку, таке значне скорочення посівних площ озимих культур рік до року відбулося через ряд причин, серед яких основними є:

Тимчасова окупації частини території України;

Низька фінансова спроможність українських аграріїв через низьку ціну на більшість видів продукції рослинництва на території України;

Відсутність впевненості щодо подальшої роботи «зернового коридору» та можливості здійснювати постійні експортні відвантаження.

"Варто відмітити, що скорочення посівних площ під озимими зерновими культурами відбуваються швидшими темпами в порівнянні з ріпаком. Більш висока ціна на ріпак дозволяє компенсувати всі підвищені логістичні затрати і ця культура стає цікавішою аграріям цього року. Та й наступна весняна посівна компанія швидше за все буде характеризуватися збільшенням частки посівних площ під олійними культурами", - зазначають в УКАБ.

Зазначимо, цьогоріч українські аграрії вже зібрали майже 40 млн тонн зерна.

Нагадаємо, в Мінагрополітики запевняють, що цьогоріч буде зібрано близько 67 млн тонн зернових, зернобобових та олійних, що є одним із ТОП-5 найкращих показників за 30 років.