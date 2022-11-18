Українські аграрії вже зібрали майже 40 млн тонн зерна

Миколаївщина перша завершила збирання цьогорічного урожаю, а Вінниччина та Кіровоградщина у лідерах по намолоту зерна.

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Про це повідомила пресслужба Мінагорополітики.

У відомстві зазначають, що станом на 17 листопада збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 9 млн га (81%) при врожайності 43,4 ц/га, намолочено 39,1 млн тонн зерна в т.ч.:

пшениці обмолочено 4,7 млн га (100%), при врожайності 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн;

гороху обмолочено 111,5 тис. га (100%), при врожайності 23,4 ц/га намолочено 261 тис. тонн;

кукурудзи на зерно обмолочено 2,1 млн га (50%), при врожайності 58,1 ц/га намолочено 12,3 млн тонн;

гречки обмолочено 115 тис. га (98%), при врожайності 13,7 ц/га намолочено 156 тис. тонн;

проса обмолочено 42,6 тис. га (95%), при врожайності 23,1 ц/га намолочено 98 тис. тонн;

збирання соняшника проведено на площі 4,5 млн га, (96%) намолочено 9,8 млн тонн насіння при врожайності 21,7 ц/га;

сою зібрали на площі 1,5 млн га, (97%) намолочено 3,6 млн тонн при врожайності 24 ц/га;

ріпаку зібрали на площі 1,1 млн га, (100%) та намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,9 ц/га;

цукрових буряків викопано на площі 161 тис. га, (90%) накопано 7,9 млн тонн солодких коренів при врожайності 494 ц/га;

ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), при врожайності 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн.



У Мінагрополітики повідомили, що аграрії Миколаївщини першими завершили збирання цьогорічного урожаю всіх сільськогосподарських культур, намолотивши майже 2 млн тонн зернових та зернобобових. Однак лідерами є Вінниччина та Кіровоградщина, там намолотили більше 3 млн тонн зерна кожна.

Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 64,8 ц/га.

Нагадаємо, в Мінагрополітики запевняють, що цьогоріч буде зібрано близько 67 млн тонн зернових, зернобобових та олійних, що є одним із ТОП-5 найкращих показників за 30 років.

Зазначимо, до кінця року в Україні продовжуватиме діяти заборона на експорт гречки. Для внутрішнього споживання українцям потрібно 110 тисяч тонн цієї крупи.