В Україні найгірший урожай цибулі за останні 8 років

Українські фермери цьогоріч збируть 732 тисячі тонни цибулі, що на 29% менше показника минулого року і є найнижчим рівнем виробництва з 2015 року

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Про це йдеться у звіті Нідерландської цибулевої асоціації, пише Аgroportal.ua.

За даними експертів, посівні площі в Україні під цією культурою скоротились на 15% — до 46 тис. т через вторгнення Росіїі.

Крім того, в асоціації виробництво цибулі в ЄС та Великій Британії оцінюють у 6,3 млн т, що є найнижчим рівнем за останні 4 роки. В європейських країнах площі під цибулею скоротилися на 9% — до 105 тис. га.

У той же час в асоціації відзначають, що попередній бум вирощування цибулі у Нідерландах цього сезону дещо знизився.

Нідерландські фермери частково переключилися на вирощування картоплі та зернових культур, а посушливі весна та літо ще більше зменшили показники врожайності цибулі.

За останнє десятиліття врожайність нідерландської цибулі становила в середньому 57 т/га. Але цього року отримали лише 44,2 т/га.

Нагадаємо, в Україні після рекордно високих цін нарешті почала дешевшати цибуля. Оптовими партіями цибуля реалізується по 14-25 грн/кг.

Зазначимо, цибуля стала рекордсменом з подорожчання серед овочів. За рік ціна на ріпчасту підскочила аж на 221%. У жовтні 2021 року у супермаркетах вона коштувала 13 грн/кг, тоді як зараз вартість становить майже 43 грн.