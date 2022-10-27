В Україні подешевшала цибуля: які ціни

В Україні після рекордно високих цін нарешті почала дешевшати цибуля. Оптовими партіями цибуля реалізується по 14-25 грн/кг, коли ще наприкінці минулого тижня загальний діапазон відпускних цін перебував на рівні 22-26 грн/кг .

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Про це повідомляє платформа EastFruit.

За інформацією видання, наприкінці жовтня поточного року суттєво збільшилася пропозиція цибулі середньої та низької якості. Тому, на сьогодні діапазон відпускних цін на один з основних для споживачів овоч суттєво розширився, а кардинальних змін зазнали саме нижні його кордони.

Оптовими партіями цибуля реалізується по 14-25 грн/кг, коли ще наприкінці минулого тижня загальний діапазон відпускних цін перебував на рівні 22-26 грн/кг .

"Насамперед фермери намагаються розпродати саме неякісну цибулю, яка почала проростати та швидко псуватися у сховищах. Як уже неодноразово повідомлялося раніше, цього сезону на момент основного збирання цибулі в полях переважала прохолодна дощова погода. І лише поодиноким господарствам вдалося закласти на зберігання суху продукцію належної якості", - зазначають аналітики.

Внаслідок зростання пропозиції некондиційної цибулі на внутрішньому ринку продавці імпортної продукції навіть не робили спроб переглядати раніше встановлені відпускні ціни на наявні партії якісної цибулі. Так, імпортна цибуля невеликими обсягами продовжувала реалізовуватися за цінами, наближеними до верхніх кордонів знову встановленого діапазону.

За прогнозами представників торгових компаній, обсяги постачання імпортної цибулі в Україну ще як мінімум 1 місяць будуть досить стриманими. За їхніми словами, протягом листопада, а можливо й більшої частини грудня поточного року, інтерес українських споживачів буде спрямований на доступнішу місцеву продукцію, зважаючи на загальне зниження платоспроможності населення.

"Із січня 2023 року, на ринку цибулі в Україні вже повністю домінуватиме імпортна продукція, також збережеться невеликий відсоток місцевої цибулі гарної якості. При цьому некондиційна продукція вже не зможе чинити суттєвого тиску на ціноутворення в даному сегменті", - зазначають аналітики EastFruit.

Зазначимо, рекордсменом з подорожчання серед овочів стала цибуля. За рік ціна на ріпчасту підскочила аж на 221%. У жовтні 2021 року у супермаркетах вона коштувала 13 грн/кг, тоді як зараз вартість становить майже 43 грн.