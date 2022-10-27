В Украине подешевел лук: какие цены

В Украине после рекордно высоких цен наконец-то начал дешеветь лук. Оптовыми партиями лук реализуется по 14-25 грн/кг, а еще в конце прошлой недели общий диапазон отпускных цен находился на уровне 22-26 грн/кг.

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Об этом сообщает платформа EastFruit.

По информации издания, в конце октября этого года существенно увеличилось предложение лука среднего и низкого качества. Поэтому, на сегодняшний день диапазон отпускных цен на один из основных для потребителей овощ существенно расширился, а кардинальные изменения претерпели именно нижние его границы.

Оптовыми партиями лук реализуется по 14-25 грн/кг, когда еще в конце прошлой недели общий диапазон отпускных цен находился на уровне 22-26 грн/кг.

"Прежде всего фермеры пытаются распродать именно некачественный лук, который начал прорастать и быстро портиться в хранилищах. Как уже неоднократно сообщалось ранее, в этом сезоне на момент основного уборки лука в полях преобладала прохладная дождливая погода. И лишь единичным хозяйствам удалось заложить на хранение сухую продукцию ", – отмечают аналитики.

Вследствие роста предложения некондиционного лука на внутреннем рынке продавцы импортной продукции даже не пытались пересматривать ранее установленные отпускные цены на существующие партии качественного лука. Так, импортный лук небольшими объемами продолжал реализовываться по ценам, приближенным к верхним границам вновь установленного диапазона.

По прогнозам представителей торговых компаний, объемы поставок импортного лука в Украину еще как минимум 1 месяц будут достаточно сдержанными. По их словам, в течение ноября, а возможно и большей части декабря текущего года, интерес украинских потребителей будет направлен на более доступную местную продукцию, учитывая общее снижение платежеспособности населения.

"С января 2023 года на рынке лука в Украине уже будет полностью доминировать импортная продукция, также сохранится небольшой процент местного лука хорошего качества. При этом некондиционная продукция уже не сможет оказывать существенного давления на ценообразование в данном сегменте", - отмечают аналитики.

Отметим, рекордсменом по удорожанию среди овощей стал лук. За год цена на него подскочила на 221%. В октябре 2021 года в супермаркетах она стоила 13 грн/кг, в то время как сейчас стоимость составляет почти 43 грн.