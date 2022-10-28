Час робити запаси: ціни на картоплю в Україні досягли "дна"

На українському ринку зафіксовано чергове зниження цін на картоплю. Сьогодні оптові партії картоплі з місцевих господарств пропонуються в діапазоні 3,5-6,0 грн/кг.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Вони зазначають, що наприкінці минулого тижня загальний діапазон оптових цін на картоплю ще був на рівні 4,0-7,0 грн/кг.

Учасники ринку виключають подальше зниження цін на картоплю, оскільки вести реалізацію продукції за нижчими цінами буде економічно недоцільним.

При цьому факт залишається фактом, і ціни на "другий хліб" в Україні й надалі знижуються. Професійні виробники виділили відразу кілька факторів, що призвели до зміцнення негативних цінових тенденцій у сегменті картоплі.

Пік збирання картоплі в Україні збігся з періодом дощів, через що на ринку з’явилися великі обсяги продукції, що не підлягають тривалому зберіганню.

Щодо загальних запасів картоплі цього сезону, то врожайність була відзначена на високому рівні, як у комерційних виробників, так і в господарствах населення.

Ще один важливий фактор, що спричинив подальше зниження цін на картоплю, це бажання фермерів "скинути" максимально можливі обсяги картоплі. Останній факт відноситься до виробників північних та західних областей, особливо тих, які знаходяться в безпосередній близькості до державних кордонів Росії та Білорусі.

На думку аналітиків EastFruit, нинішні ціни на картоплю в Україні, які вже опустилися нижче за минулорічний рівень, змушують задуматися над тим питанням, чи вистачить зібраного врожаю в 2022 році до кінця нинішнього маркетингового сезону.

"Якщо місцеві фермери і надалі намагатимуться в максимально стислий термін позбутися всіх наявних обсягів картоплі, у другій половині сезону зможе стати актуальним питання про імпорт обсягів даної продукції", - зазначають аналітики.

Нагадаємо, в Україні після рекордно високих цін нарешті почала дешевшати цибуля. Оптовими партіями цибуля реалізується по 14-25 грн/кг, коли ще наприкінці минулого тижня загальний діапазон відпускних цін перебував на рівні 22-26 грн/кг .