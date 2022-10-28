Время делать запасы: цены на картофель в Украине достигли "дна"

На украинском рынке зафиксировано очередное понижение цен на картофель. Сегодня оптовые партии картофеля из местных хозяйств предлагаются в диапазоне 3,5-6,0 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit .

Они отмечают, что в конце прошлой недели общий диапазон оптовых цен на картофель еще был на уровне 4,0-7,0 грн/кг.

Участники рынка исключают дальнейшее снижение цен на картофель, поскольку вести реализацию продукции по более низким ценам будет экономически нецелесообразным.

При этом факт остается фактом, и цены на "второй хлеб" в Украине и дальше снижаются. Профессиональные производители выделили сразу несколько факторов, приведших к укреплению негативных ценовых тенденций в сегменте картофеля.

Пик сбора картофеля в Украине совпал с периодом дождей, из-за чего на рынке появились большие объемы продукции, не подлежащие длительному хранению.

Что касается общих запасов картофеля этого сезона, то урожайность была отмечена на высоком уровне как у коммерческих производителей, так и в хозяйствах населения.

Еще один важный фактор, вызвавший дальнейшее снижение цен на картофель, это желание фермеров "сбросить" максимально возможные объемы картофеля. Последний факт относится к производителям северных и западных областей, особенно находящихся в непосредственной близости к государственным границам России и Беларуси.

По мнению аналитиков EastFruit, нынешние цены на картофель в Украине, уже опустившиеся ниже прошлогоднего уровня, заставляют задуматься над тем вопросом, хватит ли собранного урожая в 2022 году до конца нынешнего маркетингового сезона.

"Если местные фермеры и дальше будут пытаться в максимально сжатые сроки избавиться от всех имеющихся объемов картофеля, во второй половине сезона сможет стать актуальным вопрос об импорте объемов данной продукции", - отмечают аналитики.

Напомним, в Украине после рекордно высоких цен наконец-то начал дешеветь лук. Оптовыми партиями лук реализуется по 14-25 грн/кг, когда еще в конце прошлой недели общий диапазон отпускных цен находился на уровне 22-26 грн/кг.