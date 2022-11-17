В Украине худший урожай лука за последние 8 лет

Украинские фермеры в этом году соберут 732 тысяч тонн лука, что на 29% меньше показателя прошлого года и является самым низким уровнем производства с 2015 года

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Об этом говорится в отчете Нидерландской луковой ассоциации, пишет Аgroportal.ua.

По данным экспертов, посевные площади в Украине под этой культурой сократились на 15% - до 46 тыс. т из-за вторжения России.

Кроме того, производство лука в ЕС и Великобритании оценивают в 6,3 млн т, что является самым низким уровнем за последние 4 года. В европейских странах площади под луком сократились на 9% - до 105 тыс. га.

В то же время в ассоциации отмечают, что предварительный бум выращивания лука в Нидерландах в этом сезоне несколько снизился.

Нидерландские фермеры частично переключились на выращивание картофеля и зерновых культур, а засушливые весна и лето еще больше снизили показатели урожайности лука.

За последнее десятилетие урожайность нидерландского лука составила в среднем 57 т/га. Но в этом году получили всего 44,2 т/га.

Напомним, в Украине после рекордно высоких цен наконец-то начал дешеветь лук. Оптовыми партиями лук реализуется по 14-25 грн/кг.

Отметим, лук стал рекордсменом по удорожанию среди овощей. За год цена на репчатую подскочила на 221%. В октябре 2021 года в супермаркетах он стоил 13 грн/кг, в то время как сейчас стоимость составляет почти 43 грн.