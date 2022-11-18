Украинские аграрии уже собрали 40 млн тонн зерна

Николаевщина первая завершила сбор урожая, а Виннитчина и Кировоградщина в лидерах по намолоту зерна.

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Об этом сообщила пресс-служба Минагорополитики.

В ведомстве отмечают, что по состоянию на 17 ноября уборка зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 9 млн га (81%) при урожайности 43,4 ц/га, намолочено 39,1 млн тонн зерна в т.ч.

пшеницы обмолочено 4,7 млн. га (100%), при урожайности 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн. тонн;

гороха обмолочено 111,5 тыс. га (100%), при урожайности 23,4 ц/га намолочено 261 тыс. тонн;

кукурузы на зерно обмолочено 2,1 млн. га (50%), при урожайности 58,1 ц/га намолочено 12,3 млн. тонн;

гречихи обмолочено 115 тыс. га (98%), при урожайности 13,7 ц/га намолочено 156 тыс. тонн;

проса обмолочено 42,6 тыс. га (95%), при урожайности 23,1 ц/га намолочено 98 тыс. тонн;

уборка подсолнечника проведена на площади 4,5 млн га, (96%) намолочено 9,8 млн тонн семян при урожайности 21,7 ц/га;

сою собрали на площади 1,5 млн га, (97%) намолочено 3,6 млн тонн при урожайности 24 ц/га;

рапса собрали на площади 1,1 млн. га, (100%) и намолочено 3,2 млн. тонн семян при урожайности 28,9 ц/га;

сахарной свеклы выкопано на площади 161 тыс. га, (90%) накопано 7,9 млн. тонн сладких корней при урожайности 494 ц/га;

ячменя обмолочено 1,6 млн. га (100%), при урожайности 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн. тонн.



В Минагрополитики сообщили, что аграрии Николаевщины первыми завершили уборку урожая всех сельскохозяйственных культур, намолотив почти 2 млн тонн зерновых и зернобобовых. Однако лидерами являются Винницкая и Кировоградская, там намолотили более 3 млн тонн зерна каждая.

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельницкой области – 64,8 ц/га.

Напомним, в Минагрополитики уверяют, что в этом году будет собрано около 67 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных, что является одним из ТОП-5 лучших показателей за 30 лет.

Отметим, что до конца года в Украине будет продолжать действовать запрет на экспорт гречки. Для внутреннего потребления украинцам нужно 110 тысяч тонн этой крупы.