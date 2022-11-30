Через війну кількість хлібозаводів в Україні скоротилася на 20%

Близько 20% підприємств хлібопекарської галузі сьогодні зруйновані або не повернулися до виробництва з початку війни. Але в Україні є мережа потужних хлібозаводів, розрахованих на виробництво масових хлібів зі значним резервом потужностей, що можуть нагодувати 50 млн людей.

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Про це розповів перший віцепрезидент "Всеукраїнської асоціації пекарів" Юрій Дученко, пише AgroPortal.ua.

"Зараз в Україні значно менша кількість населення. До того ж ми констатували, що з початку війни споживання хліба знизилося на 15%. Це пояснюється міграційною складовою та зниженням купівельної спроможності населення", - зауважив Дудченко.

За його словами, через інфляцію та подорожчання продуктів харчування люди не можуть дозволити собі купувати звичний набір продуктів.

"Ми бачимо зараз тенденцію переходу на купівлю половинки української хлібини, а не цілої, як це було раніше", - підкреслив Дученко.

За його словами, деякі заводи, які були пошкоджені чи в окупації, вже почали відновлювати виробництво. Наприклад, після деокупації Бериславський хлібозавод повернувся до переліку працюючих українських виробників, Херсонський хлібозавод розглядає можливість відновлення виробництва.

"Щоправда, до закінчення війни донори та фонди не надають фінансування, не можна розраховувати на репарацію. Фінансові виплати обіцяють, але після закінчення війни. Хто хоче поновлювати роботу сьогодні, має шукати кошти, брати кредити та самотужки відновлювати підприємства. Єдине, що зараз обіцяють компенсувати витрати на техніко-економічні проєкти", - наголошує Дученко.

Як повідомлялося раніше, якщо будуть постійні відключення електрики й хлібозаводи працюватимуть на дизельних генераторах, ціну на хлібобулочні вироби доведеться підвищити. У такому випадку в асортименті залишаться лише три позиції: білий хліб, сірий і батон. Це першочергова продукція, яка потрібна населенню.