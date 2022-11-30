Из-за войны количество хлебозаводов в Украине сократилось на 20%

Около 20% предприятий хлебопекарной отрасли сегодня разрушены или не вернулись к производству с начала войны. Но в Украине есть сеть мощных хлебозаводов, рассчитанных на производство со значительным резервом мощностей, которые могут накормить 50 млн. человек.

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Об этом рассказал первый вице-президент "Всеукраинской ассоциации пекарей" Юрий Дученко, пишет AgroPortal.ua.

"Сейчас в Украине значительно меньше населения. К тому же мы констатировали, что с начала войны потребление хлеба снизилось на 15%. Это объясняется миграционной составляющей и снижением покупательной способности населения", - отметил Дудченко.

По его словам, из-за инфляции и удорожания продуктов питания люди не могут позволить себе покупать привычный набор продуктов.

"Мы видим сейчас тенденцию перехода на покупку половинки украинского хлеба, а не целого, как это было раньше", - подчеркнул Дученко.

По его словам, некоторые заводы, поврежденные или в оккупации, уже начали возобновлять производство.

К примеру, после деоккупации Бериславский хлебозавод вернулся в перечень работающих украинских производителей, Херсонский хлебозавод рассматривает возможность возобновления производства.

"Правда, до окончания войны доноры и фонды не предоставляют финансирование, нельзя рассчитывать на репарацию. Финансовые выплаты обещают, но после окончания войны. Кто хочет возобновлять работу сегодня, должен искать средства, брать кредиты и самостоятельно восстанавливать предприятия. Единственное, что сейчас обещают компенсировать затраты на технико-экономические проекты", - отмечает Дученко.

Как сообщалось ранее, если постоянные отключения электричества продолжаться и хлебозаводы будут работать на дизельных генераторах, цену на хлебобулочные изделия придется повысить. В таком случае в ассортименте останутся всего три позиции: белый хлеб, серый и батон. Это первоочередная продукция, необходимая населению.