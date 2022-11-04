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Категория
Общество
Дата публикации

Правительство компенсирует некоторым пекарям стоимость услуг по выпеканию

Правительство компенсирует некоторым пекарям стоимость услуг по выпеканию

Кабинет министр Украины на заседании 4 ноября принял решение, что на прифронтовых территориях пекари получат от государства компенсацию стоимости услуг по выпеканию хлебобулочных изделий за счет перерабатываемой части продукции.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает Правительственный портал.

"Таким образом, на прифронтовых территориях бизнес будет работать и люди будут с хлебом", — отметил Шмигаль.

Он добавил, что правительство приняло еще несколько решений по внутренне перемещенным лицам. В частности, ускорил процесс раздачи продовольственных наборов. Также Кабмин выделил 34 млн грн компенсации государственным и коммунальным учреждениям за безвозмездное размещение переселенцев.

"В настоящее время по всей Украине более 2 тыс. заведений открыли свои двери для 150 тыс. внутренне перемещенных лиц. С начала полномасштабной войны государство компенсировало им более 459 млн грн расходов на оплату коммунальных услуг", — отметил премьер-министр.

Отметим, что общее количество ВПЛ, зарегистрированных в Украине, составляет 4,8 млн. рублей.

Автор:
Вита Молодан