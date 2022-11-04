Уряд компенсує деяким пекарям вартість послуг із випікання

Кабінет міністр України на засіданні 4 листопада прийняв рішення, що на прифронтових територіях пекарі отримають від держави компенсацію вартості послуг із випікання хлібобулочних виробів за рахунок частини продукції, яку вони переробляють.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

"Таким чином на прифронтових територіях бізнес працюватиме і люди будуть із хлібом", — зазначив Шмигаль.

Він додав, що уряд прийняв ще декілька рішень щодо внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, прискорив процес роздачі продовольчих наборів. Також Кабмін виділив 34 млн грн компенсації державним та комунальним закладам за безоплатне розміщення переселенців.

"Наразі по всій Україні понад 2 тис закладів відкрили свої двері для 150 тис. внутрішньо переміщених осіб. Від початку повномасштабної війни держава компенсувала їм понад 459 млн грн витрат на оплату комунальних послуг", — зазначив прем’єр-міністр.

Зазначимо, що загальна кількість ВПО, зареєстрованих в Україні, складає 4,8 млн.