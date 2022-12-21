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В Минагрополитики готовят программу по возмещению стоимости генераторов для элеваторов
Министерство аграрной политики и Всемирный банк разрабатывают программу по возмещению стоимости установки генераторов и твердотопливных котлов для элеваторов.
Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, пишет "Укринформ".
"Есть отдельные точечные программы, которые будут зимой и будут иметь приоритет на деоккупированных территориях. Первоочередное – это компенсации по генераторам или что-то подобное. Мы со Всемирным банком сейчас это прорабатываем", – сказал он.
По его словам, предполагается компенсация стоимости установки генераторов или твердотопливных котлов на элеваторах.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Министр добавил, что принять участие в программе можно будет через Государственный аграрный реестр. Старт программы ожидается после 1 января.
Напомним, Украинская зерновая ассоциация ранее призвала Министерство энергетики и Министерство агрополитики и продовольствия инициировать включение зерносберегающих предприятий в группу бизнеса, производящую критически важные товары и продукты в вопросе приоритетности включения электроэнергии.