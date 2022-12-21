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Категория
Агро
Дата публикации

Минагрополитики оценило уровень обеспеченности украинцев мясом

Минагрополитики оценило уровень обеспеченности украинцев мясом

В нынешних условиях уровень производства мяса в Украине позволяет обеспечить каждого человека 20 кг свинины в год (в 2021 году было 19,9 кг).

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Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

В ведомстве отметили, что согласно балансу спроса и предложений мяса и мясопродуктов на 2022 год прогноз производства свинины будет составлять 625 тыс тонн.

В Минагрополитики добавили, что, в том числе для поддержки этой отрасли, в 2022 году был применен ряд инструментов финансовой поддержки, некоторые из них будут продолжены и в следующем году, а именно:

  • доступные кредиты 5-7-9%, предоставление грантов на создание или развитие перерабатывающих предприятий;
  • предоставление микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса; специальная бюджетная дотация за содержание крупного рогатого скота (коров) всех направлений продуктивности;
  • бюджетная субсидия на единицу возделываемых угодий сельскохозяйственного назначения (1 га); предоставление грантов для создания или развития тепличного хозяйства, садоводства, ягодничества и виноградарства.

Напомним, что свинина для украинцев стала доступнее. Так, цены свинины на полках супермаркетов в ноябре снизились на 4% по сравнению с предыдущим месяцем.

В то же время, на полках магазинов стало больше именно импортированной свинины.

Автор:
Вита Молодан