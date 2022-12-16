В Украине ожидается падение цен на картофель и белокочанную капусту низкого качества

Фермеры стараются не держать долго картофель на складах, ведь его качество портится из-за отключения электроэнергии. Поэтому на рынке наблюдается увеличение предложения, что приведет к падению цен на картофель.

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Такой прогноз дали аналитики проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

"Фермеры все чаще отказывались от планов долгосрочного хранения картофеля и пытались как можно быстрее реализовать максимальные объемы имеющейся продукции. Вдобавок, картофель в украинских хранилищах быстро теряет качественные показатели, чему способствуют и аварийные отключения электроэнергии", — говорится в обзоре рынка.

В то же время производители начали повышать цены на морковь из-за ограниченных запасов качественной продукции в хранилищах. Оптовые компании и розничные сети в это время продолжали закупать корнеплод, что повышало спрос.

В целом, по прогнозам аналитиков, цены на основные овощи борщового набора все же будут расти в дальнейшем. Но именно картофель и капуста среднего и низкого качества потеряют в цене. Это связано с желанием фермеров побыстрее распродать эту продукцию.

"Перебои с поставкой электроэнергии во всех без исключения регионах Украины будут приводить к дальнейшей стремительной порче плодоовощной продукции в хранилищах. Именно такая продукция будет попадать на рынок по более привлекательным для потребителей ценам и в течение следующих нескольких недель", - резюмировали аналитик рынка.

Как сообщалось ранее, недостаточное предложение привело к очередному росту цен на огурец в Украине. На сегодняшний день тепличные огурцы на украинском рынке предлагаются по 50-65 грн/кг.

Заметим, а вот цены на яблоки начали стремительно снижаться. Украинские садоводы готовы отгружать фрукт по 6-12 грн/кг.