На украинском рынке стремительно дорожают огурцы

Недостаточное предложение привело к очередному росту цен на огурец в Украине. На сегодняшний день тепличные огурцы на украинском рынке предлагаются к продаже по 50-65 грн/кг, что в среднем на 14% дороже, чем неделей ранее.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Эксперты отмечают, что рост цен на эту продукцию продиктован прежде всего ограниченным предложением огурца на рынке. Большинство украинских комбинатов уже завершили сезон продажи, а поставки с внешнего рынка, в частности из Турции, достаточно нестабильны.

По данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодняшний день тепличные огурцы на украинском рынке предлагаются к продаже по 50-65 грн/кг, что в среднем на 14% дороже, чем неделей ранее.

"Повышающий ценовой тренд в сегменте огурца, по словам операторов рынка, провоцируется заметным увеличением спроса на эту продукцию в канун новогодних праздников. В то же время предложение местного огурца достаточно ограничено. Основной объем рынка составляет исключительно импортная продукция из Турции. При этом подорожание этой продукции отмечается и в стране-производителе", - отмечают аналитики.

Ключевые игроки рынка уверены, что уже в ближайшее время следует ожидать ускорения темпов роста цен на тепличные овощи и в Украине. Свое мнение они объясняют тем, что основная часть украинских тепличных хозяйств уже заявила о завершении сезона реализации. Таким образом, практически весь объем огурца на украинском рынке составляет турецкая продукция.

При этом спрос на тепличные овощи в Украине также растет, поскольку оптовые компании и розничные сети начали формировать торговые запасы на новогодние праздники, что провоцирует рост цен в этом сегменте.

Заметим, а вот цены на яблоки начали стремительно снижаться. Украинские садоводы готовы отгружать яблоки по 6-12 грн/кг, что в среднем на 19% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.