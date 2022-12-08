На українському ринку стрімко дорожчають огірки

Недостатня пропозиція призвела до чергового зростання цін на огірок в Україні. На сьогоднішній день тепличні огірки на українському ринку пропонуються до продажу по 50-65 грн/кг , що в середньому на 14% дорожче, ніж тижнем раніше.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Експерти зазначають, що зростання цін на цю продукцію продиктоване насамперед обмеженою пропозицією огірка на ринку. Більшість українських комбінатів вже завершили сезон продажу, а постачання із зовнішнього ринку, зокрема з Туреччини, є досить нестабільним.

За даними щоденного моніторингу проекту, на сьогоднішній день тепличні огірки на українському ринку пропонуються до продажу по 50-65 грн/кг , що в середньому на 14% дорожче, ніж тижнем раніше.

"Підвищувальний ціновий тренд у сегменті огірка, за словами операторів ринку, провокується помітним збільшенням попиту на цю продукцію напередодні новорічних свят. У той же час, пропозиція місцевого огірка досить обмежена. Основний обсяг ринку складає виключно імпортна продукція з Туреччини. При цьому подорожчання цієї продукції відзначається й у країні-виробнику", - зауважують аналітики.

Ключові гравці ринку впевнені, що вже найближчим часом варто очікувати на прискорення темпів зростання цін на тепличні овочі і в Україні. Свою думку вони пояснюють тим, що наразі основна частина українських тепличних господарств уже заявила про завершення сезону реалізації. Таким чином практично весь обсяг огірка на українському ринку складає турецька продукція.

При цьому попит на тепличні овочі в Україні також зростає, оскільки оптові компанії та роздрібні мережі почали формувати торгові запаси на новорічні свята, а це також провокує зростання цін у цьому сегменті.

Зауважимо, а ось ціни ни на яблука почали стрімко знижуватися. Українські садівники готові відвантажувати яблука по 6-12 грн/кг, що в середньому на 19% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.