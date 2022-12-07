Цены на яблоки начали стремительно снижаться

Украинские садоводы готовы отгружать яблоки по 6-12 грн/кг, что в среднем на 19% дешевле, чем в конце прошлой недели.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Они отмечают, что, несмотря на все ожидания украинских производителей, традиционного для предновогоднего периода всплеска торговой активности на рынке яблока в Украине так и не произошло,

Как признаются сами садоводы, на этой неделе отпускные цены на яблоко начали стремительно снижаться.

Так, сейчас украинские садоводы готовы отгружать яблоки по 6-12 грн/кг, что в среднем на 19% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Основной причиной удешевления в данном сегменте стало значительное увеличение яблока на рынке. Большинство садоводов стремятся как можно быстрее распродать эти фрукты, чтобы не тратиться на хранение, которое в текущем сезоне обещает быть рекордно дорогим", – подчеркивают аналитики.

Кроме того, оптовые компании и розничные сети Украины также отмечают ослабление спроса на яблоко, особенно в последние две недели. Участники рынка объясняют снижение активности покупателей большим наплывом продукции низкого качества, которую садоводы стремятся сбыть и согласны снижать цену на такие фрукты.

Стоит добавить, что сегодня цены на яблоко в Украине в среднем на 41% выше прошлогодних, что обусловлено снижением производства яблок не только в Украине, но и в странах ЕС в целом.

Как отмечают сами садоводы, они надеются на активизацию спроса в данном сегменте во второй половине сезона, когда предложение качественного яблока снизится до минимума.

Напомним, из-за войны производители яблоки не имели возможности вносить достаточное количество средств защиты в своих садах. К тому же, в этом году фермеры столкнулись с неблагоприятными погодными условиями. В частности, сентябрь был дождливым. Все это негативно повлияло на качество яблока .