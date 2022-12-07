- Категория
- Агро
- Дата публикации
-
Цены на яблоки начали стремительно снижаться
Украинские садоводы готовы отгружать яблоки по 6-12 грн/кг, что в среднем на 19% дешевле, чем в конце прошлой недели.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Они отмечают, что, несмотря на все ожидания украинских производителей, традиционного для предновогоднего периода всплеска торговой активности на рынке яблока в Украине так и не произошло,
Как признаются сами садоводы, на этой неделе отпускные цены на яблоко начали стремительно снижаться.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Так, сейчас украинские садоводы готовы отгружать яблоки по 6-12 грн/кг, что в среднем на 19% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
"Основной причиной удешевления в данном сегменте стало значительное увеличение яблока на рынке. Большинство садоводов стремятся как можно быстрее распродать эти фрукты, чтобы не тратиться на хранение, которое в текущем сезоне обещает быть рекордно дорогим", – подчеркивают аналитики.
Кроме того, оптовые компании и розничные сети Украины также отмечают ослабление спроса на яблоко, особенно в последние две недели. Участники рынка объясняют снижение активности покупателей большим наплывом продукции низкого качества, которую садоводы стремятся сбыть и согласны снижать цену на такие фрукты.
Стоит добавить, что сегодня цены на яблоко в Украине в среднем на 41% выше прошлогодних, что обусловлено снижением производства яблок не только в Украине, но и в странах ЕС в целом.
Как отмечают сами садоводы, они надеются на активизацию спроса в данном сегменте во второй половине сезона, когда предложение качественного яблока снизится до минимума.
Напомним, из-за войны производители яблоки не имели возможности вносить достаточное количество средств защиты в своих садах. К тому же, в этом году фермеры столкнулись с неблагоприятными погодными условиями. В частности, сентябрь был дождливым. Все это негативно повлияло на качество яблока .