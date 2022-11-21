Вопреки войне: Украина продолжает открывать новые рынки сбыта яблока в Африке

Отечественная компания Украины "Сады Днепра" (ТМ UApple) продолжает расширять географию фруктового экспорта и недавно поставила контейнер яблока в еще одну страну Субсахарской Африки – Экваториальную Гвинею.

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Об этом сообщает EastFruit.

Отмечается, что ранее компания регулярно поставляла свое яблоко во многие экзотические страны Африки и Азии, даже экспортировала фрукты в Сомали.

Однако после блокирования Украинских портов Черного моря и начала полномасштабного вторжения РФ поставки в отдаленные страны стали практически невозможны. Поэтому руководству компании пришлось срочно искать альтернативные логистические решения и расширять поставки яблока на рынки стран Евросоюза.

"Поставлять яблоко в Субсахарскую Африку всегда было очень непросто, даже в условиях, когда Украина могла отправлять морские контейнеры из своих портов. Логистика и тогда была очень дорогой, а контейнер находился в дороге очень долго. Даже в Сингапур и Малайзию поставлять свежее яблоко было намного проще и дешевле" – объясняет Александр Пахно, руководитель компании "Сады Днепра".

По его словам, такой экспорт во время войны очень дорогой.

"Однако мы понимаем, что без экспорта развитие садоводческого бизнеса в Украине невозможно. Поэтому мы продолжаем участвовать в международных выставках, искать новые рынки сбыта, находить логистические возможности и решения и поддерживать связь с нашими клиентами", - говорит Пахно.

"Украинское яблоко имеет отличную репутацию на Ближнем Востоке и стало настоящим открытием и даже трендом для импортеров из Субсахарской Африки в 2020-2021 годах. На этом фоне работа команды "Садов Днепра" – это огромный вклад в сохранение и будущее развитие всего садоводчества. Ведь уйти с рынка легко, а вернуться на него будет гораздо сложнее. Уже сейчас мы видим, как поставщики из Сербии активно занимают освободившиеся ниши Украины, и даже яблоко из Молдовы, которому Россия также закрыла доступ к своему рынку, понемногу пытается идти по следам украинских поставщиков", – говорит Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Аналитики EastFruit отмечают, что одним из преимуществ реализации яблока в Африке является возможность продажи плодов сравнительно небольшого калибра, которые не пользуются высоким спросом на внутреннем рынке Украины и в ЕС по сравнительно высокой цене. Это частично компенсирует высокие затраты на логистику. Но самое главное – это то, что у Африки большой потенциал наращивания импорта яблока, являющегося здесь экзотическим фруктом. Ведь экономика многих стран региона растет достаточно быстро, как и население этих стран.

Напомним, из-за войны производители яблоки не имели возможности вносить достаточное количество средств защиты в своих садах. К тому же, в этом году фермеры столкнулись с неблагоприятными погодными условиями. В частности, сентябрь был дождливым. Все это негативно повлияло на качество яблока .