Виробники яблук зазнають серйозних втрат через війну

Повномасштабне вторгнення Росії негативно відобразилося на аграрному секторі України. Додаткові негаразди виникли й на тлі проблем із електропостачанням. Наразі немає такої галузі АПК, яка б не зазнала втрат через війну. Негативні зміни відбулися й у сфері виробництва яблук.

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Про це в розповів президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник, повідомляє SEEDS.

За його словами, цього року врожайність яблук виявилася гарною. Однак виникає багато питань щодо якості плодів.

"Через війну виробники яблука не мали можливості вносити достатню кількість засобів захисту у своїх садах. До того ж цього року фермери зіштовхнулися із несприятливими погодними умовами. Зокрема, вересень був дощовим. Все це негативно вплинуло на якість яблука", – зазначає Баштанник.

До речі, некондиція – це одна з причин зниження показників експорту яблука цього сезону. Погіршують ситуацію та проблеми з логістикою, спричинені війною.

"За останні 4-5 років нашій країні вдалося налагодити ефективну експортну взаємодію з країнами Близького Сходу та Азії. Однак туди продукція доставлялася морським шляхом. Зараз із цим каналом збуту є проблеми через блокування портів", – зауважує Баштанник.

Як зазначив глава УПОА, зараз ціни в Україні тримаються на рівні 10 грн/кг на якісні яблука та 3-3,5 грн/кг на продукцію, яку надалі переробляють на концентрат. Але яка ситуація буде далі – спрогнозувати складно. Адже перелік проблем в аграрному секторі, на жаль, систематично зростає.

Наприклад, зараз Україна зіткнулася з дефіцитом електропотужностей через обстріл Росії. Це негативно вплинуло на процеси закладання продукції тривале зберігання. Тож виробники яблук, як і представники інших аграрних галузей, намагатимуться якнайшвидше реалізувати зібраний урожай.

Баштанник вважає, що наступного року фермерам буде ще важче працювати. Адже прямі витрати на вирощування, тобто на придбання засобів захисту рослин, добрив, пального, постійно зростають.

Допомогти аграріям утримати бізнес у такій ситуації може пільгове кредитування та інші варіанти допомоги з боку держави. Також фахівець закликає представників українського АПК все ж таки взятися за організацію експорту своєї продукції, хоч би як важко це було.

Ще одне питання – це участь у грантових програмах. Але, за словами президента УПОА, ажіотажу в цьому напрямі не варто очікувати.

"Для отримання грантової допомоги потрібно відповідати цілій низці критеріїв. Однак зараз не всі можуть собі це дозволити. Наприклад, для отримання грантової підтримки необхідно надати документи про отримання права оренди земельної ділянки під господарство на тривалий проміжок часу. Але зараз орендувати землю запасу резерву довше за рік, не можна. Зовсім інша ситуація, коли йдеться про оренду паїв чи використання земельних ділянок, які є приватною власністю", – додав Баштанник.

Нагадаємо, цього року на українському ринку буде обмежена пропозиція томатів. У довоєнний час 29% усіх томатів із відкритого ґрунту вирощувалися у Херсонській області, а 19% – у Миколаївській. Інші виробництва поступово розміщувалися територією України. Ці фактори не дозволять ціні бути низькими.