В Украине подорожала морковь

Активизация спроса позволяет украинским фермерам уверенно повышать отпускные цены на морковь, которая за неделю подорожала на 11%.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Причиной увеличения спроса на эти корнеплоды эксперты проекта называют активизацию закупочной деятельности со стороны крупных оптовых компаний и розничных сетей в канун Нового года, а также завершение реализации продукции из необорудованных хранилищ.

Сегодня фермеры готовы отгружать качественную морковь не дешевле 15-20 грн/кг, что в среднем на 11% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Однако при этом отраслевые эксперты отмечают, что тенденция роста цен отмечается исключительно в сегменте моркови высокого качества, закупаемой для длительного хранения.

По словам игроков рынка, росту цен способствует заметное повышение торговой активности в сегменте качественной моркови. Сообщают, что большинство украинских хозяйств приостановили продажу этого корнеплода в ожидании еще большего роста цен и заложили основной объем урожая на хранение. К реализации они предлагают только излишки, в результате чего предложение моркови на рынке несколько ограничено", - сообщают аналитики.

Отметим, что в настоящее время цена на качественную морковь в Украине уже в среднем в 2,9 раза выше, чем год назад. При этом некоторые производители планируют и дальше повышать цены при сохранении современных темпов сбыта.

Как сообщалось ранее, недостаточное предложение привело к очередному росту цен на огурец в Украине. На сегодняшний день тепличные огурцы на украинском рынке предлагаются по 50-65 грн/кг.

Заметим, а вот цены на яблоки начали стремительно снижаться. Украинские садоводы готовы отгружать яблоки по 6-12 грн/кг.