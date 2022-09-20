Хватит и гречки, и сахара: нынешний урожай войдет в ТОП-5 лучших показателей за 30 лет

В условиях войны в этом году будет собрано около 67 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных, что является одним из ТОП-5 лучших показателей за 30 лет.

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Об этом заявил первый заместитель министра агрополитики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, сбор по всем группам культур в 1,5-3 раза превышает внутренние потребности украинцев. А это значит, что продовольственная безопасность Украины полностью гарантирована.

На сегодняшний день ожидается собрать 50–52 млн тонн зерновых и зернобобовых, 15–17 млн тонн масличных культур. Ранняя группа зерновых уже фактически собрана.

Так, пшеницы намолочено 19 млн. тонн. При этом внутреннее потребление двух типов пшеницы – фуражной и продовольственной – составляет около 7,5-8 млн тонн в год. Следовательно, Украина имеет более чем в два раза больше запаса, чем годовая потребность.

Высоцкий подчеркнул, что ячменя намолочено 5,5 млн тонн при годовом потреблении в Украине на уровне 2,5-3 млн тонн, поэтому наше животноводство будет обеспечено кормами.

Гречки в этом году ожидается собрать около 140–150 тыс. тонн, в то время как внутреннее потребление составляет 100–110 тыс. тонн.

"Аграрии откликнулись на призыв потребителей и государства и существенно увеличили посевные площади под гречку. За последнее десятилетие мы впервые выйдем на производство гречки, которое в 1,5 раза больше, чем внутреннее потребление. И это даже позволит нам сформировать внутренний запас", - подчеркнул Высоцкий.

Также полностью завершен обмолот рапса – его намолочено 3,1 млн тонн.

Кукурузы на зерно, подсолнечника и сои, имеющие большие посевные площади, пока собрано 5-10%, но уже сейчас можно говорить о хорошей урожайности этих культур. Итоги по валовому урожаю будут в конце ноября - начале декабря.

Сахара в Украине будет около 1 млн 200 тыс. тонн. При этом внутреннее его потребление в стране составляет 1 млн 150 тыс. тонн. Это значит, что отечественным сахаром украинцы также будут полностью обеспечены.

"Внутреннее потребление зерновых и масличных оцениваем на уровне 20-22 млн тонн. Минимум 45 млн тонн из этого урожая уйдет на экспорт. Уже с октября большую часть в экспорте будет занимать новый урожай. Пока мы экспортируем остатки предыдущего урожая", - отметил Высоцкий.

По его словам, уже по итогам сентября мы можем выйти на 5,5 млн. тонн экспорта в месяц.

Отметим, ранее в Правительстве заявляли, что ожидают сбор урожая на уровне 65-67 млн т, что на 32% меньше среднего объема урожая за последние 3 года (96 млн т).

Как прогнозируют в Украинской зерновой ассоциации, в этом году Украина может получить 69,4 млн. т зерновых и масличных с площади около 19,1 млн. га. Экспорт из Украины при этом может достигнуть 31,5 млн. тонн при существенном увеличении пропускной способности переходов на границах Украины.