В Украине треть урожая кукурузы осталась на полях из-за дождей и перебоев с электроснабжением, — Bloomberg

По состоянию на середину декабря около 34% урожая кукурузы в Украине все еще остается на полях. Аграрии не могут собрать эту кукурузу из-за неблагоприятных погодных условий, а также в связи с перебоями электроснабжения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Большое количество осадков осенью заилило поля. Вдобавок, побочные последствия войны снижают прогнозируемые доходы фермеров. Кроме того, российская агрессия привела к тому, что в Украине приходится ограничивать потребление электроэнергии, необходимое для сушки размокшего зерна.

Министерство сельского хозяйства США снизило прогноз урожая кукурузы в Украине до 27 млн тонн, что может стать минимальным показателем за пять лет. ООН имеет еще более письмистический прогноз — 24 млн тонн.

По словам экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Моники Тотовой, из-за дождей возникла необходимость просушки зерна, прежде чем его можно будет отправить на хранение. Сейчас это сложно, потому что российские атаки на украинскую инфраструктуру вызвали отключение электроэнергии по всей стране, что затруднило бесперебойную работу сельскохозяйственных объектов.

Затянутая уборочная кампания также означает, что производители не могут подготовить почву к весенней посевной, как обычно. Ожидается, что площадь под кукурузой уменьшится в 2023 году, в то время как посевы масличных культур возрастут.



По последним подсчетам, на 1 декабря на полях Харьковщины оставались несобранными около 67% площадей кукурузы и 18% подсолнечника. Кроме того, прогнозируется, что в Украине может возникнуть дефицит ржи в 2023 году .

В целом уборочная кампания в Украине близится к завершению. По некоторым культурам уборка завершена на всей запланированной площади.