Краткосрочное планирование и трансформация стратегий: как война изменила сельское хозяйство в Украине и какого урожая следует ожидать в следующем году

Аналитик зернового рынка в компании УкрАгроКонсалт Марина Маринич рассказала о последствиях войны на агросектор и как это повлияет на экспорт в этом году и на урожай 2023 года. Также аналитик рассказала о тенденциях в сельском хозяйстве, возникших из-за войны в Украине.

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Миграция населения Украины привела к сокращению спроса на товары и услуги. Также сократилось количество рабочих мест, некоторые предприятия были вынуждены снизить производство или прекратить свою деятельность. Война в Украине и отток населения отразились на экономике Украины, в том числе на агросекторе.

Последствия войны на агросектор

Среди последствий войны на агросекторе аналитики выделили дефицит всех средств производства. Особенно ощущается дефицит минеральных удобрений, поскольку их недостаток приводит к снижению урожая.

В то же время часть мощностей для хранения зерна была заблокирована на оккупированных территориях, особенно на Юге страны, где их концентрация самая высокая. Также часть элеваторов для хранения зерна была уничтожена или частично повреждена.

Заблокированные элеваторы:

Луганская область – 0,9 млн тонн. Донецкая область – 1,2 млн тонн. Запорожская область – 2,2 млн тонн. Херсонская область – 2 млн тонн.

В целом дефицит мощностей для хранения зерна составляет 6,3 млн тонн. Поэтому на уровне государства и бизнеса было принято решение закупать рукава и организовать системы временного хранения зерна. Теоретически рукава заменили утраченные элеваторы, но нынешний уровень уборки кукурузы говорит о том, что рукава не решают все проблемы.

При этом аналитики Grain Trade сообщают, что растет вероятность того, что часть урожая кукурузы в Украине останется на зиму в полях. Обильные осенние дожди замедлили уборку и увеличили влажность кукурузы до 28-32%, что на фоне высокой стоимости сушки и низкой цены на кукурузу делает уборку нецелесообразной. Выпавший в середине ноября снег остановил полевые работы, и такая погода продлится по меньшей мере еще две недели.

Изменения коснулись и перерабатывающей отрасли. Украина является одним из основных экспортеров подсолнечного масла в мире, но в этом году наблюдается сокращение объемов экспорта в пользу семян подсолнечника. Это объясняется тем, что на оккупированных территориях было заблокировано около 5 млн мощностей переработки. Даже при условии действия "зернового коридора" в этом году ожидается сокращение экспорта растительного масла на 4%, а экспорт семян подсолнечника может побить рекорд. Прогнозируется, что фермеры могут экспортировать семена подсолнечника до 2 млн тонн.

Изменения экспортных маршрутов

Уже в первые дни вторжения РФ в Украину привело к стремительному росту мировых цен на зерно. Морские порты были заблокированы, поэтому Украина не могла экспортировать зерно, чтобы обеспечить продовольствием страны мира. В то же время внутренние цены наоборот снизились из-за падения спроса со стороны переработчиков и со стороны экспортеров.

До полномасштабной войны доля экспорта морским транспортом составляла почти 98%, так как такая логистика дешевле, быстрее и позволяет перевозить крупные партии товара. Но война все нарушила заставивших экспортеров искать другие пути.

Поэтому в марте по железной дороге экспортировалось где-то 76% агрокультуры, но большие очереди на границе заставили бизнес использовать еще и другие пути - авто и речной транспорт. Однако альтернативные пути уменьшили долю заработка аграриев потому, что такая логистика дорога. После открытия "зернового коридора" ситуация изменилась.

Экспортный потенциал 2022 года

По оценкам УкрАгроКонсалт, в текущем сезоне экспорт пшеницы достигнет 12,5 млн тонн, кукуруза – 25 млн тонн, подсолнечное масло – 4,3 млн тонн. Для сравнения в прошлом маркетинговом году Украина экспортировала 18,7 млн тонн пшеницы, более 23 млн тонн кукурузы и 4,3 млн тонн подсолнечного масла.

Мировое производство кукурузы сократилось по сравнению с предыдущим годом, но остается на высоком уровне благодаря странам Южной Америки.

Китай стал менее заинтересован в украинской кукурузе, как это было годами ранее. Поэтому основным покупателем украинской кукурузы остается ЕС, пострадавший в этом году от засухи, что привело к сокращению урожая. Поэтому Европейский Союз будет больше импортировать украинского зерна, чем в прошлом году.

Однако, по прогнозам USAID, Украина уступит место в рейтинге топ экспортеров подсолнечного масла на фоне ограничений из-за войны. Ожидается рост экспорта из России на мировой рынок почти на 20% и аналогичное снижение экспорта из Украины. Экспортный потенциал рынка масла составляет 4,3 млн тонн и ключевым фактором для его реализации остается работа "зернового коридора".

Риски остаются большими, но темпы экспорта с начала года дают надежду на реализацию в полном объеме.

Прогнозы на 2023 год

Чтобы спрогнозировать экспортный потенциал, нужно знать, какой урожай будет в следующем году. Из-за оккупации сократились площади под яровую культуру на Востоке и на Юге страны в пользу Западной и Центральной Украины.

Что касается озимых культур, то наблюдается такая же ситуация, где наибольшее сокращение на Востоке и в меньшей степени на Юге.

Источник: УкрАгроКонсалт

По прогнозам УкрАгроКонсалта, по сравнению с прошлым годом площадь под зерновые на Севере страны сократятся на 16%, а в целом по Украине сокращение составляет 30%. В разрезе культур более или менее одинаково ведется сокращение культур.

Аналитики отмечают, что в этом году практически все культуры показывают низкую или нулевую маржинальность за исключением подсолнечника. Поэтому именно эту культуру могут отдать предпочтение при планировании посевной в 2023 году.

Общие площади под яровыми культурами сократятся. На сколько будет сокращение станет известно по результатам работы "зернового коридора". Аналитики отмечают, что спрос на ячмень и кукурузу со стороны Китая остаются слабыми, поэтому площади под этими культурами будут меньше.

Меньше затратные культуры смогут остаться на прежних уровнях. К примеру, гречка в этом сезоне показала рост, поэтому в следующем году может остаться на стабильно высоком уровне, но окончательные решения будут приниматься ближе к весне.

Следующий сезон может быть еще сложнее из-за дефицита удобрений потому, что к текущему сезону фермеры заранее готовились - закупали семена и удобрения. А в условиях полной неуверенности не все могут закупать необходимые удобрения для посевной. Если у феремров будет возможность купить все для посевной, то перед ними станет вопрос, как все правильно ее спланировать, если война не закончится.

Тенденции

Планирование бизнеса стало возможным только в краткосрочные перспективы. Погодный фактор, от которого ранее аграрии зависели в полной мере, отошел на второй план.

Единственным выходом из сложившейся ситуации является трансформация стратегий с повышением производительности к сокращению производственных затрат и редистрибуция. Также аграриям нужно инвестировать в логистику и мощности для хранения, чтобы минимизировать риски.

По прогнозам аналитиков, в будущем ожидается рост инвестиционной привлекательности перерабатывающей отрасли. Нынешняя ситуация говорит о том, что лучше экспортировать товар с прибавочной стоимостью, который можно дороже продать.

Когда агросектор начнет восстанавливаться от войны, можно ожидать возвращения к стратегии повышения продуктивности, урожайности и дальнейшего развития.

Кроме того, Украина уже стала кандидатом в члены ЕС, поэтому можно ожидать развитие экологического, безотходного производства и разнообразных зеленых инициатив.