Повоєнна відбудова України: які сценарії, очікування та настрої обговорюють влада та бізнес

Під час виступу на Київському міжнародному економічному форуму, що відбувся 17 листопада, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виділив ключові пріоритети держави під час війни: розвиток економіки, створення робочих місць та стимулів для подальшої роботи бізнесу. Про поточні настрої бізнесу та їх очікування від повоєнної відбудови країни розповіли спікери форуму.

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Три ключові пріоритети держави під час війни:

Євроінтеграція. Український уряд зараз змінює стандарти, процедури і правила, щоб реалізувати всі процедури, які потрібні для Євроінтеграції. Діджиталізація. Цей процес дає Україні переваги і полегшення у відносинах між державою, бізнесом та суспільством. Переведення економіки та держави на військові рейки. Над цим держава та бізнес працюють вже зараз. З початком повномасштабної війни була створена програма релокації, кредитування та страхування бізнесу. А також розвитком логістичних спроможностей та митниці в умовах, коли морські порти не доступні.

Щодо податків, то за словами Дениса Шмигаля, зараз держава не може їх зменшити чи мінімізувати, бо надходження грошей до держбюджету особливо важливе під час війни.

Прем'єр-міністр також наголосив, що Україна має стати не просто сировиною державою, а країною, що створює багато продукції з доданою вартістю. Тож мова йде про розвиток переробних підприємств.

При цьому треба повертати людей з-за кордону, а для цього потрібно створювати всі умови вже зараз.

Не менш важливим має бути залучення іноземних інвесторів, які вкладатимуть гроші в розвиток країни. Над цим також треба працювати вже сьогодні.

Що думає бізнес про розвиток економіки під час війни

Результати опитування дослідницької компанії Gradus Research, яке було проведено серед бізнесу на початку листопаду 2022 року, показують, що 45% компаній працюють як і раніше, а 42% - частково.

35% респондентів відповіли, що мають скорочення доходів більше ніж на 50%. Дохід збільшився лише у 5% бізнесу.

Бізнес фокусується на збереженні команди тому, що набирати нових співпробітників наразі дуже дорого. Результати опитування показали, що лише 23% бізнесу змогли зберегти свій персонал, а 26% мали скоротити до третини персоналу. Одним з механізмів, що допомагає зберегти кадри - це надання можливості працювати віддалено або погодження з працівниками часткової зайнятості.

За словами президента компанії "Київстар" Олександра Комарова, український бізнес, що продовжує сплачувати податки, зберігає робочі місця та продовжує наймати нових співробітників - вже робить великий вклад в перемогу країни.

“Якщо ви працюєте, виробляєте продукт або надаєте сервіс, якщо ви сплачуєте зарплатню людям та податки в державі це більше, ніж можна очікувати у поточних умовах. Виклик сьогодні - це працювати та надавати сервіс”, - каже Комаров.

Пріоритети бізнесу під час війни

Варто також зазначити, що третина бізнесів за останні 9 місяців зазнала трансформації. Зараз бізнес шукає нові форми розвитку та виживання. Проте 50% працюють в довоєнному форматі і не потребують таких змін.

Наприклад співзасновник Monobank Олег Гороховський розповів, що його компанія перебудувала свій продукт на запит часу, створивши зручний інструмент, який дозволив клієнтам без обмежень донатити та допомогати країні перемогти. Так, була створена послуга "банка від Monobank" за допомогою якої українці вже переказали понад 6 млрд гривень.

Стосовно релокації дослідження Gradus Research показало, що 60% бізнесу вважають, що їм немає куди і навіщо релокуватись. Переїжджати змушені, або планують це зробити чверть з опитаних бізнесів.

52% респондентів відповіли, що вже переїхали в безпечне місто в Україні, а 28% хочуть вести бізнес в Україні та за кордоном. Лише 20% повністю переїхали за кордон.

Найбільш популярною країною для міграції бізнесу за кордон стала Польща, а от найбільш бажаною для релокації - Німеччина. Основні причини переїзду в ці країни - це наявність ділових зв'язків (42%) та місце фактичного проживання (35%).

Переваги ведення бізнесу в ЄС

В ході опитування бізнес виділив переваги ведення діяльності в ЄС. Так, 39% вважають, що першою причиною для ведення бізнесу в ЄС є сталі правила, а 36% вважають, що мають доступ до ринків збуту.

Найбільш вираженими недоліками ведення бізнесу в ЄС респонденти вважають високу конкуренцію з боку існуючих компаній (36%) та велике податкове навантаження (29%).

Для 52% бізнесів релокація до ЄС є новою можливістю. Таким чином Україна набуде нових економічних зв'язків з ЄС та реалізує процес економічної Євроінтеграції. А для 35% респондентів релокація до ЄС є загрозою тому, що Україна втратить активних підприємців, які будуть вести бізнес у ЄС.

Банкір та співзасновник Monobank Олег Гороховський вважає експансію бізнесу до країн ЄС можливістю розповісти іноземним партнерам про свій продукт.

"В Україні є круті проєкти і раніше їх не так активно розповсюджували. Зараз бізнес активно розповідає про свій продукт західним партнерам", - підкреслив він.

Що стане запорукою зростання бізнесу та відновлення України

Для покращення бізнес-середовища в Україні 61% опитанних респондентів вважає, що в першу чергу треба боротись з корупцією. Однак цей запит був також до повномасштабної війни.

43% опитанних вважає, що треба реформувати судову систему, а 38% вказують на необхідність створення привабливих умов для інвесторів.

На думку засновника холдінгу UFuture Василя Хмельницького, економічне зростання та точка росту для України - це податки, виробництво, інновації та люди.

"Я хочу, щоб були маленькі податки та дешеві кредити під 2%, але якщо буде так, тоді держава недоотримає кошти на розвиток. Тому тут потрібен компроміс, а це стратегія на 10 років", - каже він.

Бізнесмен пояснив, що сьогодні в Україні податок на прибуток складає 18%, наступного року можна зробити 16%, потім 14%. З кожним роком буде все більше бізнесменів, а ставка податку ставатиме меншою. За рахунок того, що платників стане більше до бюджету поступатиме стількі ж грошей.

"Треба бачення на 10-15 років. Всі хочуть швидко зробити та змінити країну, а швидко неможливо. Нам потрібна стратегія де буде передбачатись зменшення податків, бізнесу стане більше і до держави буде приходити більше грошей", - додав він.

Хмельницький підкреслив, що минулого року Кабмін створив потужну стратегію, але вона не втілюється в життя. При цьому, на думку Хмельницького, держава робить позитивні кроки, маючи на увазі програму стимулювання розвитку індустріальних парків. Бізнесмен розповів, що навіть під час війни до України приїжджали іноземні інвестори з Польщі та Німеччини та вели переговори про співпрацю. Василь додав, що німці вже орендували площу в індустріальному парку у Білій Церкві для створення свого виробництва.

При цьому 61% респондентів вважають, що війна стане запорукою швидкого зростання та розвитку України, а 21% думають, що військові дії призведуть до кризи та знесилення України.

Президента компанії "Київстар" Олександр Комаров не впевнений, що одразу по завершенню війни в Україні покращяться умови для бізнесу.

"У мене немає оптимізму, якщо завтра війна закінчиться, то одразу все стане добре. Але я вважаю, що коли закінчиться війна, то покращиться фундамент на якому ми зараз будуємо Україну", - підсумував він.