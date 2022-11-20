Через війну близько 5 мільйонів українців втратили роботу – Мінекономіки

Розв'язана Росією війна руйнує ринок праці України. Так, за дев'ять місяців активних бойових дій близько 5 мільйонів громадян втратили роботу.

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Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна на польсько-українському економічному форумі під час дебатів з питань соціальної політики та викликів в контексті війни в Україні, повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників. Через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей. Суттєво зріс рівень безробіття", — зазначила Бережна.

Вона додала, що Кабмін наразі працює над покращенням ситуації на ринку праці. Зокрема, з цією метою уряд запустив програми доступного кредитування для бізнесу, релокацію підприємств з небезпечних територій у відносно безпечні, грантову підтримку розвитку підприємництва "єРобота", залучення безробітних до суспільно корисних робіт в рамках проекту “Армія відновлення”, програми допомоги з часткового безробіття.

Крім того, в Україні запрацював "Єдиний портал вакансій", який дає змогу знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі та очікуваного рівня зарплат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що негативні наслідки кризи на ринку праці під час війни відчула на собі переважна більшість українців. Більше 40% українців залишилися без роботи. Наразі продовжують працювати і отримувати заробітну плату у повному обсязі тільки 23%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com