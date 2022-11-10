Уряд запустив офіційний сайт "єРобота", де зібрав всю інформацію про проєкт

Вся інформація про умови надання грантів для старту або розвитку власної справи стала доступна на офіційному сайті проєкту єРобота. Про це 10 листопада повідомила пресслужба уряду.

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Учасникам програми вже перераховано понад 201,8 млн грн у вигляді грантів.

Урядовий проєкт єРобота має шість наступних напрямків:

“Своя справа”. Підприємець може отримати 50-250 тис грн, але обов'язково повинен буде створити щонайменше одне робоче місце, та організувати подальшу роботу протягом трьох років та сплату податків до бюджету.

“Свій сад”. Можна отримати грант у розрахунку 140-400 тис грн на 1 гектар на розвиток власного садівництва, ягідництва та виноградарства. Гранти надаються для саду площею від 1 до 25 га. Земля має бути у власності або оформлене право користуванні не менше ніж на 7 років. Умови надання гранту передбачають створення робочих місць, подальшу діяльність протягом щонайменше 5 років та сплату податків.

“Своя теплиця”. Можна отримати у розрахунку до 7 млн грн за 2 га, але не більше 70 % вартості проекту на розвиток тепличного господарства. Потрібно створити проєкт майбутньої теплиці площею від 1,6 га до 2,4 га, яку потрібно збудувати за рік. Грант можна витрачати на оплату рахунків щодо її зведення. Надалі отримувач гранта має створити від 40 робочих місць, здійснювати діяльність більше 3 років та сплачувати податки.

“Новий рівень”. 8 млн грн за умови створення не менше 25 робочих місць можна отримати для створення або розвитоку переробного підприємства. Грант покриває не більше 70% вартості проєкту. Отримувач зобов’язаний надалі працювати понад 3 роки та створити до 25 робочих місць.

“ІТ стартап” – гранти для ІТ-стартапів на всіх етапах їх розвитку, передбачає надання від 750 тис грн до 3,5 млн грн. Кошти можна витратити на зарплати, маркетинг, R&D. Отримувач повинен створити щонайменше 5 робочих місць (на перших етапах роботи) та сплачувати податків.

“Старт в ІТ” – гранти на навчання ІТ-спеціальностям. Витратити кошти можна буде лише на визначених навчальних майданчиках. Умова надання – попередній досвід роботи щонайменше 18 місяців у будь-якій сфері та подальше продовження роботи в ІТ.

Уточнбємо, що останні два напрямки (“ІТ стартап”, “Старт в ІТ”) перебувають на стадії розробки.

Нагадаємо, Кабмін виділив Мінекономіки з резервного фонду держбюджету 320,95 мільйона гривент на гранти для створення або розвитку бізнесу у межах програми "єРобота", з чого 306,46 мільйона - на розвиток переробних підприємств, а 14,5 мільйона - на створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства.