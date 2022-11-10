Правительство запустило официальный сайт "еРабота", где собрало всю информацию о проекте

Вся информация об условиях предоставления грантов для старта или развития собственного дела стала доступна на официальном сайте проекта 'еРабота'. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба правительства.

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Участникам программы уже перечислено более 201,8 млн грн в виде грантов.

Правительственный проект "еРабота" имеет шесть следующих направлений:

"Свое дело". Предприниматель может получить 50-250 тыс. грн, но обязательно должен будет создать по меньшей мере одно рабочее место и организовать дальнейшую работу в течение трех лет и уплату налогов в бюджет.

"Свой сад". Можно получить грант в расчете 140-400 тыс. грн на 1 гектар на развитие собственного садоводства, ягодничества и виноградарства. Гранты предоставляются для сада площадью от 1 до 25 га. Земля должна быть в собственности или оформлено право пользования не менее чем на 7 лет. Условия предоставления гранта предусматривают создание рабочих мест, дальнейшую деятельность в течение не менее 5 лет и уплату налогов.

"Своя теплица". Можно получить в расчете до 7 млн грн за 2 га, но не более 70% стоимости проекта на развитие тепличного хозяйства. Следует создать проект будущей теплицы площадью от 1,6 га до 2,4 га, которую нужно построить за год. Грант можно тратить на оплату счетов по его сведению. В дальнейшем получатель гранта должен создать от 40 рабочих мест, осуществлять деятельность более 3 лет и платить налоги.

"Новый уровень". 8 млн грн при создании не менее 25 рабочих мест можно получить для создания или развития перерабатывающего предприятия. Грант покрывает в пределах 70% стоимости проекта. Получатель обязан в дальнейшем работать более 3 лет и создать до 25 рабочих мест.

"ИТ стартап" - гранты для ИТ-стартапов на всех этапах их развития, предусматривает предоставление от 750 тыс грн до 3,5 млн грн. Средства можно потратить на зарплаты, маркетинг, R&D. Получатель должен создать не менее 5 рабочих мест (на первых этапах работы) и платить налоги.

"Старт в ИТ" - гранты на обучение ИТ-специальностям. Потратить средства можно только на определенных учебных площадках. Условие предоставления – опыт работы по меньшей мере 18 месяцев в любой сфере и дальнейшее продолжение работы в ИТ.

Уточним, что последние два направления ("ИТ стартап", "Старт в ИТ") находятся на стадии разработки.

Напомним, Кабмин выделил Минэкономики из резервного фонда госбюджета 320,95 миллиона гривен на гранты для создания или развития бизнеса в рамках программы "еРабота", из чего 306,46 миллиона - на развитие перерабатывающих предприятий, а 14,5 миллиона - на создание или развитие садоводства, ягодничества и виноградарства.