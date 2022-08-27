Проект "Работа" позволит создать более 300 тысяч новых рабочих мест

В Минэкономики рассчитывают, что реализация всех грантовых программ в рамках проекта "єРобота" позволит создать более 300 тысяч новых рабочих мест в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

“Правительство запустило ряд грантовых программ как мощный инструмент для поддержки малого и среднего бизнеса. Любой предприниматель, стремящийся развивать свое дело или начать новое, может получить безвозвратную помощь от государства. Это также будет стимулировать создание рабочих мест, в которых нуждаются сейчас украинцы”, - сообщила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

Она отметила, что в Минэкономики рассчитывают, что реализация всех грантовых программ в рамках проекта "Работа" позволит создать более 300 тысяч новых рабочих мест.

По словам Свириденко, украинцы проявляют высокую заинтересованность в грантовых программах. На сегодняшний день заявки на получение грантов подали уже около 10 тысяч граждан. Большинство заявлений – 8,5 тысяч – на получение микрогранта на начало или развитие собственного дела.

В Минэкономики напомнили, что проект "єРабота" включает 6 грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности. В частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства, поддержки ИТ-стартапов и старта в ИТ-сфере. Первые 227 победителей программы микрогрантов уже получили деньги на свои счета. Общая сумма перечисленных им средств составила 52,7 млн. грн.

Отметим, что Кабинет министров внес изменения в программу поддержки перерабатывающих предприятий в рамках проекта "єРабота". Теперь гранты по этой программе смогут получить и физические лица-предприниматели.

Прием заявок на все направления программы "єРабота" продолжается. Подача заявки осуществляется через портал "Дія". Для этого нужно заполнить сведения о себе в электронной форме и добавить небольшой бизнес-план, образец которого можно скачать на портале.