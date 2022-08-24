За время войны в Украине открылось почти 150 тысяч новых бизнесов

В Украине с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ открылось почти 150 тысяч новых бизнесов, из которых 132 тысячи - это физлица-предприниматели и более 14 тысяч - юридические лица.

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Об этом сообщает платформа Опендатабот.

"Почти 150 тысяч смелых бизнесов открылось в Украине с момента вторжения РФ. Из них 132 тысячи — это ФЛП и более 14 тысяч юридических лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ежемесячно количество регистраций новых бизнесов растет. Наибольший показатель зафиксирован в первую неделю августа - 5306 новых ФЛП. Это даже немного больше, чем было в последнюю неделю до вторжения РФ – 5 231 новый ФЛП.

С 24 февраля, как отмечается, заметно изменились направления деятельности малого и среднего бизнесов. Теперь больше регистрируют ФЛП, связанные с розничной и оптовой торговлей.

В общей сложности предприниматели по этому КВЭД составили 30% от всех новых ФЛП, открытых за пол года активной фазы войны.

При этом КВЭДы, связанные с ИТ-сферой, лидировавшие еще в феврале, сдвинулись с топовых позиций.

Также за полгода было зарегистрировано более 14 тысяч юридических лиц. В топе по количеству регистраций оказались компании, оказывающие социальную помощь, занимающиеся оптовой торговлей и деятельностью общественных организаций.

Отметим, Кабинет министров 5 августа внес изменения в программу поддержки перерабатывающих предприятий в рамках проекта "еРабота". Теперь гранты по этой программе смогут получить и физические лица-предприниматели.