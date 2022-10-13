"Раптова бідність": як змінився добробут українців за час війни

Війна спричинила зубожіння великої частки українців. Через втрату роботу та скорочення заробітних плат з "раптовою бідністю" стикнулися навіть представники середнього класу. Кожному третьому громадянину щомісяця не вистачає грошей до зарплати.

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Про це свідчать дані дослідження, проведеного кадровим порталом grc.ua.

Зазначається, що на зниження доходів українців вплинув ряд чинників: втрата роботи, скорочення зарплат, інфляція та девальвація, які потягли за собою підвищення цін та збільшення витрат. Кожен четвертий витрачає на продукти харчування до 60% свого бюджету, ще 15% українців зазначають, що на їжу уходить більше 60% щомісячного бюджету.

Війна стала причиною найпотужнішої кризи на ринку праці протягом останніх 20 років. Українці або втратили роботу, або отримують неповну заробітну плату. Щомісячний дохід багатьох українських домогосподарств відчутно знизився.

Згідно даних Інституту демографії, до категорії середнього класу входять громадяни, середньомісячний дохід яких складає суму, не нижчу за п’ять прожиткових мінімумів. З 1 липня 2022 р. прожитковий мінімум в розрахунку на місяць становить 2508 гривень. Отже, середньомісячний дохід кожного з членів домогосподарств середнього класу має становити 12 540 грн. Подібна цифра виходить і за іншими розрахунками. За схемою Світового банку, який розділяє країни за рівнем доходу, в Україні людина, яка витрачає менше USD 5,5 на день, вважається бідною. До середнього класу, за розрахунками Світового банку, входять люди, які витрачають на кожного з членів домогосподарства не менше USD 10 на день. Проте нинішня ситуація доводить, що ця цифра є надто низькою для того, аби відчувати фінансову впевненість.

Згідно дослідження, третина громадян стикається зі щомісячним браком коштів. Про те, що грошей регулярно не вистачає до зарплати, говорять 36% спеціалістів. Ще 30% опитаних фахівців зазначають, що їм час від часу не вистачає щомісячного доходу до наступної зарплати.

Майже половина з тих, хто відчув зниження доходу та браку коштів, пов’язує це з війною. 18% українців стикається з критичним зниженням доходу та нестачею грошей до зарплати останній рік-півтора. Лише кожен п’ятий спеціаліст отримує зарплату, якої вистачає на всі потреби.

Українці визначили 2 основні категорії, на які витрачається їх зарплата. Це продукти харчування та комунальні платежі. У багатьох після цих витрат не вистачає грошей на інше.

Багато домогосподарств витрачає частину сімейного бюджету на транспорт, медицину, дітей, одяг та взуття. Цікаво, що на благодійність та донати частину зарплати витрачає 28% опитаних громадян. Ця стаття витрат у сучасному суспільстві має більше значення, ніж освіта та виплати кредитів. На виплату кредитів та освіту частину зарплати регулярно витрачає менша частина українців, 26% та 14% відповідно. Скрутне фінансове становище вимагає багатьох людей економити на дозвіллі та освіті, медичному забезпеченні, техніці та косметиці.

Про низький рівень доходів українців говорить показник частки сімейного бюджету, яка витрачається на продукти харчування. Чим вища частка витрат на їжу, тим нижчий рівень достатку громадян. Кожен четвертий українець витрачає на продукти харчування приблизно 40%, більше 60% сімейного бюджету уходить на їжу у 14,5% опитаних українців. Для порівняння американці та британці витрачають на цю статтю 6-7% свого бюджету.

Нагадаємо, криза на ринку праці примушує українців до поступок у розмірі заробітної плати, попри те, що вони й так не надто задоволені рівнем доходів.