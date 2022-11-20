Из-за войны около 5 миллионов украинцев потеряли работу - Минэкономики

Развязанная Россией война разрушает рынок труда Украины. Так, за девять месяцев активных боевых действий около 5 миллионов граждан потеряли работу.

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Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная на польско-украинском экономическом форуме во время дебатов по вопросам социальной политики и вызовов в контексте войны в Украине, сообщила пресс-служба Минэкономики.

"Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 миллионов работников. По меньшей мере, 5 миллионов человек потеряли работу. В боях погибли сотни рабочих. Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 миллионов человек. Существенно вырос уровень безработицы", — отметила Бережная.

Она добавила, что Кабмин сейчас работает над улучшением ситуации на рынке труда. В частности, с этой целью правительство запустило программы доступного кредитования для бизнеса, релокацию предприятий с опасных территорий в относительно безопасные, грантовую поддержку развития предпринимательства "єРобота", привлечение безработных к общественно полезным работам в рамках проекта "Армия восстановления", программы помощи по частичной безработице.

Кроме того, в Украине заработал "Единый портал вакансий", который позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью и ожидаемым уровнем зарплат.

Напомним, ранее сообщалось, что негативные последствия кризиса на рынке труда во время войны испытало на себе подавляющее большинство украинцев. В настоящее время продолжают работать и получать заработную плату в полном объеме только 23%.

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