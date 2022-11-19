Украина заняла последнее место в рейтинге продовольственной безопасности среди стран Европы

Развязанная Россией война негативно повлияла на все сферы жизнедеятельности Украины. В том числе из-за этого, страна заняла последнее место в европейском рейтинге продовольственной безопасности (26 место из 26), в глобальном — 65-е среди 113 стран мира

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Рейтинг разработали специалисты The Economist Intelligence Unit при поддержке Cortev Agriscience, сообщила пресс-служба компании.

Инфографика: Cortevа Agriscience

По показателю "Доступность продуктов питания" Украина получила 48,1 балла из 100 и занимает 93 место в мире и 26-е из 26 стран в Европе. Наиболее негативную оценку по этой метрики имеют политические и социальные барьеры, инфраструктура цепи поставок, развитие сельскохозяйственных исследований и стратегия доступа к продуктам питания.

Среди всех показателей самый плохой у Украины — "Постоянство и адаптивность" (43,5 балла со 100 и 94 место глобально). Это означает, что страна имеет существенные проблемы доступа и управления водными ресурсами, а также недостатки в системе управления рисками.

По показателю обеспечения продуктами питания Украина занимает последнее место в европейском рейтинге и 65 – в глобальном. Это связано с ростом цен, изменением средних затрат на продукты питания и отсутствием мощных программ защиты.

При этом эксперты констатируют, что в Украине люди употребляют качественную еду – по этому показателю страна насчитывает 71,3 балла из 100 (52 строчка глобального рейтинга).

"Ухудшение продовольственной безопасности в стране из-за войны вызвано, в частности, уничтоженными логистическими цепями и инфраструктурой, разрушенными хозяйствами и производствами, уменьшением количества производимой продовольствия на работающих предприятиях, ростом базовых продовольственных потребностей в наиболее пострадавших регионах страны", — пояснили в Cortevа.

По прогнозам Всемирного банка, война приведет к тому, что двадцать пять процентов населения Украины будут жить в бедности до конца года по сравнению с чуть более 2% до войны, а к концу следующего года эта цифра может возрасти до 55%.

Война повлекла обнищание большой доли украинцев. Из-за потери работы и сокращения заработных плат с "внезапной бедностью" столкнулись даже представители среднего класса. Статистика говорит, что каждому третьему гражданину ежемесячно не хватает денег до зарплаты.