Украинец со средним доходом в июне мог купить на 48% меньше еды, чем до войны

В Украине по состоянию на конец июня Индекс доступности продовольствия (ИДП) снизился до отметки 6,5, что на 47,6% ниже довоенного значения, на 12% ниже, чем в первой половине июня, и на 14,9% ниже, чем в мае.

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Об этом говорится в Обзоре продовольственной безопасности и политики в Украине, который подготовили эксперты Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute (KSE Агроцентр).

"Это означает, что человек со средним доходом на конец июня мог купить почти на 48% меньше еды по сравнению с уровнем до вторжения," - отметили аналитики.

Объясняется, что ИДП упал из-за увеличения средней стоимости "корзины продуктов питания", которая, в том числе, подорожала из-за роста цен на сезонные овощи. Если сравнить с концом мая, то в последнюю неделю июня цена корзины выросла на 17,5%.

Эксперты отмечают, что оккупация Херсонской области, являющаяся одним из лидеров производства овощей в Украине, только подтолкнула цены на продукты питания. В 2021 году 19% всех овощей, поставленных на внутренний рынок Украины, выращивали именно в Херсонской области.

Однако эксперты KSE зафиксировали на начало июля положительные тенденции по снижению цен.

"Цены на овощи, которые существенно выросли в июне, уже в начале июля начали снижаться и возвращаться к норме. В результате, в первой половине июля улучшилось и значение ИДП", - рассказал эксперт KSE Агроцентра Григорий Стольникович .

По состоянию на конец июня, по сравнению с 23-27 мая, среднее количество доступных товаров выросло в Чернигове (+8,4%), Днепре (+9,5%) и Ровно (+9,4%).

Наличие капусты увеличилось на 30,5% в связи с появлением нового урожая в магазинах. Кроме того, увеличилось наличие пшена (+14,1%) и сахара (+13,2%). Наличие говядины выросло на 6%, при этом, с другой стороны, значительно снизилось наличие свеклы (-17,5%).

В то же время, среднее количество доступных товаров уменьшается в Бахмуте (-16,1%), Ивано-Франковске (-11,4%) и Полтаве (-12,2%).

По информации ЮНИСЕФ, в Украине наблюдается один из самых плохих показателей в Европе от голода. Так, согласно данным организации, в Украине острую нехватку пищи испытывают 1,1 млн человек, что на 200 тысяч больше, чем при предварительной оценке фонда.

Во вторую категорию попали 8,7 млн украинцев — это на 200 тысяч меньше, чем в 2014-2016 годах.