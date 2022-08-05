Українець із середнім доходом у червні міг купити на 48% менше їжі, ніж до війни — KSE

В Україні станом на кінець червня Індекс доступності продовольства (ІДП) знизився до позначки 6,5, що на 47,6% нижче за довоєнне значення, на 12% нижче ніж у першій половині червня, і на 14,9% нижче ніж у травні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться в Огляді продовольчої безпеки та політики в Україні, який підготували експерти Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute (KSE Агроцентр).

"Це означає, що людина із середнім доходом на кінець червня могла купити майже на 48% менше їжі порівняно з рівнем до вторгнення", - зазначили аналітики.

Пояснюється, що ІДП впав через збільшення середньої вартості "кошика продуктів харчування", який, втому числі, подорожчав через зростання цін на сезонні овочі. Якщо порівняти з кінцем травня, то в останній тиждень червня ціна кошика зросла на 17,5%.

Експерти зазначають, що окупація Херсонської області, яка є одним з лідерів виробництва овочів в Україні, тільки підштовхнула ціни на продукти харчування. У 2021 році 19% усіх овочів, поставлених на внутрішній ринок України, вирощували саме на Херсонщині.

Однак, експерти KSE зафіксували на початок липня позитивні тенденції щодо зниження цін.

"Ціни на овочі, що суттєво зросли у червні, вже на початку липня почали знижуватись та повертатись до норми. В результаті, в першій половині липня покращилось і значення ІДП", –розповів експерт KSE Агроцентру Григорій Стольнікович.

Станом на кінець червня, порівняно з 23-27 травня, середня кількість доступних товарів найбільше зросла у Чернігові (+8,4%), Дніпрі (+9,5%) та Рівному (+9,4%).

Наявність капусти збільшилась на 30,5% в зв’язку з появою нового врожаю у магазинах. Крім того, збільшилась наявність пшона (+14,1%) та цукру (+13,2%). Наявність яловичини зросла на 6%, при цьому, з іншого боку, значно знизилась наявність буряку (-17,5%).

В той же час середня кількість доступних товарів зменшується у Бахмуті (-16,1%), Івано-Франківську (-11,4%) і Полтаві (-12,2%).

За інформацією ЮНІСЕФ, в Україні спостерігається один із найгірших показників у Європі з голоду. Так, згідно з даними організації, в Україні гостру нестачу їжі відчувають 1,1 млн осіб, що на 200 тисяч більше, ніж за попередньої оцінки фонду.

До другої категорії потрапили 8,7 млн українців — це на 200 тисяч менше, ніж у 2014-2016 роках.