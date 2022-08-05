- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Українець із середнім доходом у червні міг купити на 48% менше їжі, ніж до війни — KSE
В Україні станом на кінець червня Індекс доступності продовольства (ІДП) знизився до позначки 6,5, що на 47,6% нижче за довоєнне значення, на 12% нижче ніж у першій половині червня, і на 14,9% нижче ніж у травні.
Про це йдеться в Огляді продовольчої безпеки та політики в Україні, який підготували експерти Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute (KSE Агроцентр).
Пояснюється, що ІДП впав через збільшення середньої вартості "кошика продуктів харчування", який, втому числі, подорожчав через зростання цін на сезонні овочі. Якщо порівняти з кінцем травня, то в останній тиждень червня ціна кошика зросла на 17,5%.
Експерти зазначають, що окупація Херсонської області, яка є одним з лідерів виробництва овочів в Україні, тільки підштовхнула ціни на продукти харчування. У 2021 році 19% усіх овочів, поставлених на внутрішній ринок України, вирощували саме на Херсонщині.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Однак, експерти KSE зафіксували на початок липня позитивні тенденції щодо зниження цін.
"Ціни на овочі, що суттєво зросли у червні, вже на початку липня почали знижуватись та повертатись до норми. В результаті, в першій половині липня покращилось і значення ІДП", –розповів експерт KSE Агроцентру Григорій Стольнікович.
Станом на кінець червня, порівняно з 23-27 травня, середня кількість доступних товарів найбільше зросла у Чернігові (+8,4%), Дніпрі (+9,5%) та Рівному (+9,4%).
Наявність капусти збільшилась на 30,5% в зв’язку з появою нового врожаю у магазинах. Крім того, збільшилась наявність пшона (+14,1%) та цукру (+13,2%). Наявність яловичини зросла на 6%, при цьому, з іншого боку, значно знизилась наявність буряку (-17,5%).
В той же час середня кількість доступних товарів зменшується у Бахмуті (-16,1%), Івано-Франківську (-11,4%) і Полтаві (-12,2%).
За інформацією ЮНІСЕФ, в Україні спостерігається один із найгірших показників у Європі з голоду. Так, згідно з даними організації, в Україні гостру нестачу їжі відчувають 1,1 млн осіб, що на 200 тисяч більше, ніж за попередньої оцінки фонду.
До другої категорії потрапили 8,7 млн українців — це на 200 тисяч менше, ніж у 2014-2016 роках.