В Украине недоедают около 10 млн человек — ЮНИСЕФ

В 2020 году Украине недостаток еды испытывали 9,8 млн жителей. Об этом со ссылкой на детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), информирует Deutsche Welle.

Так, согласно данным ЮНИСЕФ, в Украине острую нехватку пищи испытывают 1,1 млн человек, что на 200 тысяч больше, чем при прошлой оценке фонда.

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Во вторую категорию попали 8,7 млн украинцев — это на 200 тысяч меньше, чем в 2014-2016 годах.

Как отмечает издание, 9,8 млн человек, испытывающих недостаток пищи в Украине, — худший абсолютный показатель среди всех стран Европы. Следом идет Россия. При этом данных по Беларуси ЮНИСЕФ не показывает.

В то же время в процентном соотношении к общему населению хуже среди европейских государств ситуация в Албании, где недоедают 46,5% населения.

Следом расположилась Молдова — 31,7% жителей (1,3 млн человек). В Украине эта проблема затрагивает 22,4% лиц, в России — около 6,5%.

Ранее ООН заявила о резком обострении мирового голода в 2020 году, что в большей степени связано с последствиями пандемии коронавируса.

Во многих частях мира пандемия вызвала жестокую рецессию и поставила под угрозу доступ к продовольствию. В 2020 году голод резко вырос как в абсолютном, так и в пропорциональном выражении.

При этом более 2,3 млрд человек (или 30% населения мира) не имеют постоянного доступа к полноценному питанию.

Ранее сообщалось, что во Всемирной продовольственной программе (орган Организации Объединенных Наций. — Delo.ua) заявили, что из-за пандемии коронавируса население более 30 стран мира может столкнуться с самым масштабным голодом со времен Второй мировой войны.

"Источник фото: Depositphotos.